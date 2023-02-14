В Роскосмосе анонсировали запуск модулей Российской орбитальной станции в 2027-2030 годах

Заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Кожевников уточнил, что сроки развертывания станции будут определены по итогу эскизного проектирования

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году, еще четыре модуля отправятся на орбиту в 2028-2030 годах. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов", - отметил Кожевников.

По словам главного конструктора, сроки развертывания станции будут определены по итогу эскизного проектирования, оно завершится в текущем году. "Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты "Ангара-5М", - пояснил он.

При этом станция, подчеркнул Кожевников, будет практически "вечной". "Предлагаемый проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей. Это позволит не только поддерживать ее работоспособность, но и обеспечить поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне", - добавил главный конструктор.

Кожевников также напомнил, что запуск экипажей на новую орбитальную станцию планируется при помощи перспективного транспортного корабля с космодрома Восточный. Это позволит реализовать стратегию "новая станция - новый корабль - новый космодром".

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.