Войти
ТАСС

Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

594
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Кожевников отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые необходимы для национальной орбитальной станции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более $150 млрд потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, поскольку идет ее эскизное проектирование. Результаты нужно будет согласовать, в том числе с правительственными структурами.

"Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС - на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд", - заявил Кожевников.

По словам главного конструктора РОС, к эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий. "Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100", - отметил он, добавив, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной российской космонавтики еще не было.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

​​​​​ 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
МКС
Похожие новости
14.02.2023
Трасса выведения к новой орбитальной станции пройдет над Сибирью и Крайним Севером
14.02.2023
В Роскосмосе сообщили, что Российская орбитальная станция получит "броню" от метеороидов
25.01.2023
Окончательный облик перспективной Российской орбитальной станции представят ко Дню космонавтики - глава "Роскосмоса"
25.01.2023
Ключевым элементом пилотируемой программы РФ станет развёртывание в 2027 году Российской орбитальной станции - "Роскосмос"
27.12.2022
В "Роскосмосе" пока не определились с обликом перспективной Российской орбитальной станции
27.12.2022
Первый модуль Российской орбитальной станции находится в высокой степени готовности - Роскосмос
22.12.2022
Роскосмос подал официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года - Борисов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:29
  • 44709
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих