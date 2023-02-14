В ФСВТС заявили о выполнении РФ обязательства по контрактам в военно-технической сфере

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что традиционные партнеры РФ по-прежнему интересуются приобретением российской продукции военного назначения широкой номенклатуры

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкции, выполняет все свои обязательства в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в преддверии международного авиасалона Аero India 2023.

"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления (проекты) сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал он.

Шугаев напомнил, что с 1990-х годов взаимодействие между Россией и странами Юго-Восточной Азии неуклонно наращивается во всех сферах двусторонних отношений, в том числе и в области военно-технического сотрудничества.

По его словам, традиционные партнеры РФ по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения широкой номенклатуры: самолеты типов Су-30, семейства МиГ-29, включая палубный МиГ-29К/КУБ, Як-130, вертолеты типов Ми-17, Ми-24/35 и Ка-28/31, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е", комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы типов "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", зенитные ракетно-пушечные комплексы типов "Тунгуска", "Панцирь", переносные зенитные ракетные комплексы типов "Стрела", "Игла".

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводят раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней покажут свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.