Россия покажет 200 образцов вооружения и техники на оборонной выставке Aero India 2023

В экспозицию войдут многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий тактический самолет Checkmate

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Россия представит около 200 образцов вооружения и военной техники на открывающейся в понедельник в Бангалоре 14-й международной авиакосмической выставке Aero India 2023. Участники и гости авиасалона представят как бестселлеры российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - отлично зарекомендовавшие себя системы ПВО, самолеты и вертолеты, так и перспективные новинки - истребитель пятого поколения Су-57Э, однодвигательный истребитель Checkmat, разведывательные и ударные беспилотники.

Согласно информации организаторов выставки, в этом году в мероприятии примут участие 807 компаний, из них 109 иностранных. Особое место в экспозиции займет павильон Индии. В нем продемонстрируют успехи республики в авиационной сфере.

По информации Индийской организации оборонных исследований и разработок, одним из главных экспонатов станет индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas. Сообщается, что на выставке будет продемонстрирована его новая модификация Tejas Mk2. Ожидается, что может быть показан новейший двухдвигательный палубный истребитель, который разрабатывается Индией для своих авианосцев.

Индийская организация оборонных исследований и разработок в целом продемонстрирует более 330 изделий, в том числе самолеты и беспилотные летательные аппараты, ракеты и стратегические системы, двигатели и силовые установки, бортовые системы наблюдения, системы радиоэлектронной борьбы.

Индийский государственный производитель авиатехники компания Hindustan Aeronautics Ltd продемонстрирует учебно-тренировочный самолет, тренажер нового поколения и другую продукцию.

Совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace на своем стенде покажет новейшие ракеты авиационного базирования, а также ракеты и пусковые установки наземного базирования. В эти дни компания отмечает юбилей - 12 февраля 1998 года было подписано соглашение о создании этого совместного предприятия.

Как ранее заявили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта" госкорпорации "Ростех", Россия в этом году представит в Индии около 200 образцов наиболее перспективного вооружения и военной техники, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий тактический самолет Checkmate.

Близкий к Ростеху источник ранее сообщал ТАСС, что российская делегация планирует обсудить в ходе авиасалона возможность сотрудничества с Индией в создании самолетов пятого поколения, в частности, легкого тактического истребителя Checkmate.

Помимо авиационных новинок, Россия привезет и уже зарекомендовавшие себя самолеты и вертолеты: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, а также модернизированные версии боевых вертолетов Ка-52Э, Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш.

Посетители стенда "Рособоронэкспорта" также смогут ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е", "Орлан-30" - новинкой 2022 года.

В сегменте противовоздушной обороны Россия представит на выставке весь спектр средств эшелонированной системы ПВО. Посетители смогут ознакомиться с зенитной ракетной системой большой дальности С-400 "Триумф" и средней дальности С-350Е "Витязь". Кроме того, концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства "Тор" ("Тор-М2К", "Тор-М2Э", "Тор-Э2", автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" на индийском шасси "ТАТА") и боевую машину стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)".

Впервые в Индии "Алмаз-Антей" презентует комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Посетителям выставки покажут российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплексы "Репеллент", РЛК-МЦЕ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э.

В рамках выставки российская сторона планирует обсудить направления дальнейшего двустороннего сотрудничества с Индией, в том числе по программе Make in India.

Как сообщили в "Рособоронэкспорте", в этом году Россия хочет предложить индийским партнерам "новые точки взаимодействия в рамках совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции" с соблюдением всех требований по локализации и передачи технологий.

В рамках деловой программы Aero India 2023 "Рособоронэкспорт" планирует провести встречи и переговоры с представителями Министерства обороны Индии и других силовых структур, а также с представителями стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Делегация Объединенной авиастроительной корпорации планирует обсудить развитие единой системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники, которая составляет серьезный потенциал индийских ВВС.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" также намерен проинформировать потенциальных партнеров о возможностях компании по разработке, изготовлению, обслуживанию, продлению сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.