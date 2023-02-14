Express: британская армия слишком слабенькая для борьбы с россиянами

Выяснилось, что у англичан очень маленькая армия. Об этом сообщает британская Express. Издание оценивает кадровый состав в 76 000. Это меньше, чем XVIII веке, а ведь нужно еще обучать украинцев и посылать им оружие.

Недавние сообщения в прессе можно уподобить уничтожающему приговору для британских вооруженных сил. Их состояние признано неудовлетворительным.

Специалисты по оборонным вопросам в Британии и за ее пределами высказывают следующее опасение: британские вооруженные силы в настоящее время неспособны бороться с российской агрессивностью. Причина – целые годы сокращений, которые пришлось пережить британским военным. Интересно, что именно в тот момент, когда британцы намерены в соответствии с ротацией перенять у немцев командование силами быстрого реагирования НАТО, - именно в этот момент в СМИ Германии появились сообщения о больших проблемах у британских военных.

Наш источник в министерства обороны сказал: "Есть серьезные проблемы с недостатком боеприпасов и других необходимых вещей. Частично это связано с недостатком финансирования, но есть и такой фактор, как огромные поставки боеприпасов и всякого рода "стволов", которые мы осуществляем для Украины".

"Наши силы к тому же перегружены в связи с огромным количеством тренировок и другого военного обучения, которые мы вынуждены предоставлять украинским военнослужащим".

Бюджетные сокращения стали рутиной для британской армии, а в последние годы они следовали одно за другим. По нынешним планам, армия должна сократить свою численность до 73 000 профессиональных военных, уменьшив свой размер, который еще недавно составлял 82 000 воинов-кадровиков. Уже сейчас армия "сдулась" до 76 000 кадровых военнослужащих.

Это значит, что армия сегодня – меньше, чем она когда-либо была начиная с восемнадцатого века. То есть с 1700-х годов!

Сегодня, когда Британия готовится возглавить такую натовскую структуру, как Объединенные силы очень высокой готовности (VJTF), называемые также "наконечником копья" НАТО и "первой линией обороны НАТО", мы можем услышать призывы к повышению расходов на оборону.

От Британии могут потребовать – быть в состоянии разместить 5000 готовых к бою солдат в течение пяти дней. Заключенные между самими западными странами соглашения предполагают, что эти солдаты не должны быть лицами "с совмещенными воинскими специальностями". Это значит, что не предполагается, чтобы солдат имел на руках хоть какие-то дополнительные задания, помимо тех, которые уже записаны в его "уставной боевой роли".

Но наш источник в министерстве обороны сказал: "Пока неясно, сможем ли мы выполнить это требование".

В воскресенье специалист по оборонным вопросам Фрэнсис Тьюса написал в воскресном выпуске "Мейл он санди": "Британская армия просто сломана. У нее просто нет нормальных военных кадров для того, чтобы участвовать в такой миссии, как высокое назначение Объединенные силы очень высокой готовности (VJTF). У нас не хватает ресурсов, то есть солдат, подготовки, техники. Их просто нет".

На этой неделе наше издание поговорило с членом парламента от Консервативной партии Тобиасом Элвудом. Тема была – оборонные возможности Британии.

Парламентарий призвал правительство повысить расходы на оборону. Мистер Элвуд сказал: "Мы не провели еще ни одного "апгрейда", то есть никак не обновили запасы на наших складах с тех пор, как начались боевые действия русских на Украине. В итоге что получилось? "Если у нас будет с русскими столкновение лицом к лицу, мы не продержимся более семи-восьми дней. Потом у нас элементарно кончатся боеприпасы, и вот тогда нам придется несладко, Англия будет очень опасным местом".

Генерал Элвуд подолжает: "Во время маневров с участием США, у нас боеприпасы кончались менее, чем за неделю. "Так что мы не только ведем опасную для нас же политику, мы еще и нге выполняем свои обязательства в рамках НАТО", - говорит Элвуд. Он добавляет: "Наша армия, с ее старьем вместо танков и БМП, просто оказалась бы перед лицом превосходящих сил противника на поле боя. Мы просто не имеем права и дальше не обращать на это внимания".

Тем не менее представитель правительства сказал, что "НАТО продолжает рассматривать Великобританию как ведущего игрока в альянсе, а мы готовы выполнить свои обязательства по войсковой группе очень высокой готовности VJTF и нашему руководству ей в 2024 году. Любое противоречащее этому заявление было бы полной ложью".

Комментарии читателей:

Johndan

Величайшая угроза нашей стране – это не Россия, а десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые продолжают проникать к нам через пролив Ла Манш. Если учесть, что кто-то наладил для таких новоприбывших услуги такси, неудивительно, что они едут и едут.

Lab245

Это дурацкая статья от какого-то немца. Англия – член НАТО, союза тридцати стран. Мы и так никогда не собирались воевать с Россией в одиночку. И мы никогда этого делать не будем.

Paulino

Да, мы даже резиновые лодки с мигрантами не можем остановить. Так что довольно смешно ставить нас перед Путиным "условным противником".