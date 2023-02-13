Каковы реалии обучения украинских летчиков на американских самолетах F-16.

Украина до сих пор не получила серьезного предложения о передаче западных истребителей для улучшения возможностей своих ВВС. Тем не менее, из доступных типов самолетов для киевской хунты наиболее желаемый вариант – F-16. Это в первую очередь связано с доступностью этого типа, простотой поддержки и разветвленной логистической инфраструктурой в Восточной Европе. Кроме того, Киеву уже наобещали предоставить возможности по переобучению украинских пилотов за счет западных стран. Но насколько реально обучить пилотов не только летать, но и воевать на F-16?

Почему так быстро?

Поскольку на Украине уже практически не осталось своих самолетов, в том числе тайно переданных польских и словацких, раздаются настойчивые призывы снабдить ВВС Украины западными истребителями. Считанные, недобитые украинские летчики могут использовать запрятанные по ангарам считанные истребители МиГ-29 и Су-27, а также штурмовиков Су-24 и Су-25. Зачастую украинская авиация использует полеты для поднятия боевого духа своих боевиков, а иногда для применения переданных натовских систем вооружений – например, высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 (HARM). Однако, несомненно, Россия сохраняет как численное, так и техническое преимущество в воздухе и продолжает сбивать и так дефицитных летунов, что до начала СВО украинская авиация располагала 56 Су-27, 115 Су-24, 46 Су-25, 203 Миг-29. Понятно, что часть из них была неисправна, часть была сбита. По состоянию на 9 февраля российским войскам удалось сбить 382 из 420 самолетов.

Понимая катастрофичность ситуации, начиная с марта 2022 года, украинское руководство отправляла различные призывы к западным кураторам о срочной поставке истребителей. В частности киевская хунта предлагала сначала странам НАТО продать, отремонтировать или подарить им истребители советского парка, а в последнее время Зеленский начал требовать поставить ему натовские самолеты. Тем не менее, на сегодняшний день ни один из потенциальных вариантов поставок истребителя не был реализован.

Более того, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «у Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решение за НАТО. Пока таких договоренностей нет».

Украинские пилоты и украинское руководство рассчитывают на скорые поставки бывших в употреблении F-16, так как именно данные самолеты имеют хорошо развитую логистическую сеть в Европе. Киев рассчитывает, что США согласятся расширить ее и на восток, а так же выполнять все их желания по ремонту и обслуживанию данных самолетов.

«В случае с F-16 у вас есть много вариантов для разных программ обучения, разных средств радиоэлектронного противодействия, разных двигателей, много всего — это как Lego», — сказал пилот украинского МиГ-29 с позывным «Сок». «Технические возможности очень близки. В целом я не говорю, что F-16 лучше как самолет, но он может быть наиболее реальным выбором для Украины, учитывая возможности, доступность, и, самое главное, боевые возможности». Со своей стороны представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что двух эскадрилий по 12 самолетов плюс резервы будет достаточно, по крайней мере, на первых порах, чтобы переиграть российскую авиацию.

24 января 2023 года Игнат сообщил: «Тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки обучения уже определены».

Было даже заявлено, что Украина уже работает над модернизацией некоторых аэродромов для размещения более требовательных в техническом плане западных истребителей.

Несмотря на твердое «нет» президента Байдена о передаче США истребителей F-16 Украине в прошлом месяце, этот вопрос, похоже, набирает обороты. В частности правительство США предложило передать Нидерландам свои F-16. Командование ВСУ готово принять в дар сколько угодно разных типов самолетов, однако на Западе понимают, что передача разнотипных самолетов влечет за собой обучение и логистическое обеспечение в долгосрочной перспективе.

Если будет принято решение о поставках реактивных самолетов, то F-16 действительно представляется идеальным решением, хотя и с длинным списком заинтересованных сторон, включая авиакомпании-контрактники. Однако если будет политическая воля, их будет не так уж сложно найти.

Стоит отметить, что тот же Юрий Игнат недавно сообщил журналу Air Force Magazine, что в Украине уже есть, по крайней мере, 30 пилотов с достаточным знанием английского языка, а также технический персонал, готовый отправиться в Соединенные Штаты для обучения на F-16.

«Чтобы научиться первому этапу взлета и посадки и полету из точки А в точку Б, потребуется несколько недель, а чтобы научиться на нем воевать, научиться пользоваться ракетами, нам понадобится где-то полгода», — сообщил Игнат.

Западные пилоты F-16 считают, что «через несколько месяцев летчик, не имевший ранее опыта полета на данном самолете, сможет безопасно им управлять. Системы просты в эксплуатации, самолет прост в управлении и интуитивно понятен в освоении. Вместе с тем F-16 – легкий переход для опытного летчика-истребителя с точки зрения просто полета, независимо от того, на каком типе истребителе он ранее летал.

«Вы взлетаете и летите. Система управления полетом нейтрализует любые серьезные ошибки, вы действительно не можете «перенапрячь» самолет, если не очень к этому стремитесь. Вы не можете легко вывести его из управляемого полета — во многих случаях он заботится о вас с таким уровнем безопасности, что даже неопытный оператор может безопасно летать. Кроме того имеется система предупреждения о сближении с землей (EGPWS), которая попросту не даст его разбить».

Полный базовый курс F-16, также известный как курс B, обычно представляет собой девятимесячный процесс для пилотов, только что завершивших обучение. В целом он состоит из академических занятий, полетах на симуляторе и боевых вылетов. В дополнение к курсам B также проводятся переходные курсы для пилотов с опытом работы на других самолетах — обычно они намного короче, чем полный курс B.

В случае курса B, первые четыре недели академического обучения происходит знакомство с системами F-16 и действиями в чрезвычайных ситуациях. Затем следует около восьми сеансов на тренажере, охватывающих базовые полеты по приборам и практический опыт различных аварийных процедур, прежде чем они перейдут к двухместному F-16D для четырех полетов в живую перед первой одиночной миссией.

Следующие вылеты предназначены для накопления опыта перед контрольной «поездкой» с инструктором, во время которой курсанты должны пройти сертификацию, так сказать получить «соответствие» стандартам полетов по приборам и действиям в чрезвычайных ситуациях. На данный момент считается, что новый пилот имеет право летать на F-16 в любых погодных условиях и может перейти к ночным полетам с очками ночного видения (ПНВ).

Учащиеся проходят фазу «воздух-воздух», включая базовые маневры истребителя, маневрирование в воздушном бою и тактические перехваты. Следующая фаза обучения называется «воздух-земля» и предусматривает полеты на малой высоте и применение вооружения по наземным целям. Курс включает около 60 самолето-вылетов.

Для украинских летчиков-истребителей в целях обучения на F-16 может быть применен переходный курс FTU, который применяется к летным экипажам, переходящих с одного типа истребителя на другой, или офицерам, которым необходимо летать на нескольких типах.

«Для пилота со стажем около 500 часов на истребителе, но который никогда ранее не летал на F-16, например пилотам F/A-18 Hornet, без перерывов, рабочих выходных и т.д., нужно 69 дней, чтобы научиться всему, чтобы безопасно использовать F-16 для полетов и посадки», — считает инструктор F-16.

Многие международные эксплуатанты F-16 предпочитают отправлять своих пилотов в США для прохождения начальной квалификации. Действительно, восточноевропейские пилоты из Польши и Румынии проводят тренировки на F-16 в 162-м истребительном крыле авиации Национальной гвардии, которое базируется на базе "Моррис" (Тусон, Аризона). Вероятно, что украинские пилоты будут обучаться там же.

Другой пилот F-16 предполагает, что ВВС США могли бы обучить от 6 до 12 украинских пилотов в относительно короткие сроки и дать им целевую программу, которая обеспечивает конкретные навыки, которые им потребуются на Украине.

«Желаемая боевая роль украинских F-16 должна быть тщательно продумана. Современный одноместный многоцелевой истребитель может быть простым в управлении с точки зрения пилотирования, но множество доступных наборов задач означает соразмерно высокую нагрузку на пилота. Более того, может потребоваться много лет, чтобы создать полностью боеспособную многоцелевую истребительную эскадрилью», – добавил пилот F-16.

«Это при условии, что они хорошо говорят по-английски. Эти 69 дней включают в себя шесть полетов, чтобы научиться управлять самолетом и приземляться. Около 15 полетов, но, если они хорошо летают, мы можем сократить их до 10. Еще до шести полетов нужны для поражения наземных целей. Они включают в себя базовую способность применения бомб с лазерным наведением (LGB) и боеприпасов с GPS-наведением (JDAM). Это дало бы им базовое понимание на уровне ведомого, и это при условии, что они уже знакомы со сложным оружием, таким как AIM-120», – считает пилот F-16.

«Им также потребуется 210 академических часов и 10-20 часов на тренажере. Вы не можете сделать это быстро — даже выполнение двух полетов на симуляторе займет 10 дней подряд. Но это физически невозможно. Никто такого не выдержит. Однако одно дело тренировочные полеты, а совсем другое дело полеты в реальном бою», – добавил пилот.

«Идти в бой против Су-35, или даже Су-27 против пилотов с многолетним опытом. Это самоубийство для новичков! Можно иметь все возможности самолета, но если пилот не умеет правильно ими пользоваться, то это бесполезно. Так что для летчика, перешедшего с МиГ-29, который должен освоить совершенно новую машину, где все выглядит по-другому, использовать оружие, о котором он только читал, дать ему трехмесячную подготовку, а затем бросить их в бой – это абсурдная задача!», – возмущен пилот F-16.

«От МиГ-29 до F-16 не большой скачок в эффективности, но огромный скачок в технологиях, в оружии и авионике. Даже после полного курса обучения это всего лишь квалификация ведомого. Так, а кто возглавит миссию? Вы просто их отправите в один конец в одноместном воздушном судне, чтобы они попытались что-нибудь сбить? С их навыками, чтобы у них хоть что получилось в воздушном бою, им будет нужен как минимум четырехместный истребитель. Но вы же понимаете, что такого не бывает», – считает летчик.

«Потребуется до 12 месяцев обучения интенсивного обучения и все равно их миссия будет очень рискованна», – подчеркнул пилот F-16.

Добавление в уравнение передовой западной ракеты класса «воздух-воздух», такой как AIM-120 AMRAAM, потребует от пилотов научиться некоторым важным новым навыкам. «Теперь мы говорим о работе БРЛС, идентификации целей, целеуказания и боевого применения и дальнем применении ракетных систем. Данные процедуры существенно отличаются от применяемых в технике, производимой в Советском Союзе. Отличие огромно, и то, как работают российские и западные ракеты, очень разные», - подытожил пилот F-16.

Важным остается вопрос, какую же реальную пользу получит Украина от получения американских истребителей четвертого поколения. Какова будет военная выгода и чего на самом деле могут достичь F-16 на Украине?

«Когда дело доходит до использования истребителей в Украине, мы должны спросить, что они на самом деле хотят делать, понимая, что украинским пилотам, предстоит работать на малых высотах. Подняться на рабочие высоты им не позволят российское ПВО, а это не норма для самолета», – рассуждает бывший пилот F-16.

Блок 50/52 F-16C/D специализируется на подавлении ПВО противника. Джейми Хантер:

Я вижу все большую вероятность того, что весь театр военных действий будет и впредь превращаться в закрытую среду, в которой будет все труднее действовать самолетам с неподвижным крылом. С передовыми ЗРК России и Белоруссии. Украина то же должна иметь американские ракетные батареи Patriot, вероятно, это будет рискованно и малоэффективно, но оно должно сработать, если применять их совместно с ПЗРК.

Считается, что Россия не осуществляет регулярное патрулирование истребителями или бомбардировщиками над самой Украиной, вместо этого предпочитая летать над территорией России и нанося удары с очень больших дистанций из-за сложной воздушной обстановки над Украиной, тем самым снижая результативность своего вооружения. Однако у РФ есть современные ракеты, которые способны эффективно поражать с большой дальности.

Согласно недавнему отчету аналитического центра Королевского объединенного института вооружений (RUSI), российские истребители, включая МиГ-31 и Су-35С, обычно обеспечивают воздушное прикрытие зон над районом боевых действий, однако их КП обычно располагаются в глубине России.

МиГ-31 вооружен ракетами класса «воздух-воздух» Р-33. Ракета обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет на дальности 160, 300 км, в зависимости от версии, развивая скорость в 4,5 Маха и выдерживая перегрузки до 8g. Кроме того, российская авиация активно применяет ракеты Р-37М, которые способны уничтожать объекты на удалении до 300 км, развивая скорость в 6 Мах.

Стоит понимать, что Киевский режим старается убедить Запад, что натовские истребители с современными БРЛС и ракетами AMRAAM смогут заставить российские истребители и бомбардировщики уйти из зоны боевых действий и развязать руки для сухопутной группировки ВСУ в их мифическом наступлении.

Между тем, Украина уже получила системы ПВО NASAMS, вооруженные теми же AMRAAM, однако существенной их роли в зоне СВО так и не увидели. Сейчас же Киев пытается получить натовские истребители и ракетные системы большой дальности. Однако появление их на Украине для режима Зеленского носит очень прагматичный характер – втянуть страны НАТО в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией.

Николай Крылов