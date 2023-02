Стоимость некоторых российских военных самолётов, вертолётов и ракет

Американское сетевое издание "The Drive" опубликовало небезынтересный материал Петра Бутовского и Томаса Ньюдика "Here Is What Russia’s Military Aircraft And Missiles Actually Cost. We examine official documentation to decode the actual cost of some of Russia’s most prominent air combat weapons" ("Вот сколько на самом деле стоят русские военные самолеты и ракеты. Мы изучили официальную документацию, чтобы узнать фактическую стоимость некоторых из наиболее известных российских военных авиационных систем"), с почерпнутыми из российских источников данными о стоимости ряда российских военных самолётов, вертолётов и ракет.

Боевые вертолёты Ка-52 ВКС России в ходе специальной операции на Украине (с) Министерство обороны Российской Федерации

Полномасштабное российское вторжение на Украину в феврале 2022 года привело к резкому увеличению военных расходов во многих странах, в том числе и в России. Хотя Кремль, как правило, стремится открыто продвигать свои крупномасштабные оборонные программы, прежде всего для того, чтобы способствовать прибыльным экспортным продажам, гораздо сложнее получить представление о том, сколько сама Россия в настоящее время тратит на эти различные виды оружия.

Тем не менее, поиск в официальных российских документах по-прежнему дает захватывающее представление о связанных с этим расходах, по крайней мере, для некоторых ключевых оборонных программ. Это представляет особый интерес в отношении тех военных летательных аппаратов, которые участвовали в боевых действиях над Украиной и при этом понесли значительные потери, таких как боевой вертолет Ка-52, а также в отношении некоторых критически важных авиационных средств поражения, которые расходуются в том же конфликте.

Имея это в виду, давайте взглянем на цены на российскую авиационную военную технику, исходя из имеющихся официальных документов.

Сколько стоит Су-57?

Су-57, известный в НАТО как Felon, является новейшим российским истребителем, и его серийное производство только начинается. Пока боевые части им не укомплектованы и все девять самолетов, переданных Министерству обороны России (последние четыре - в декабре 2022 года), находятся на Ахтубинском полигоне и в Липецком центре переподготовки экипажей.

Начиная с июня 2022 года российские официальные лица несколько раз сообщали о применении Су-57 на Украине, в том числе об использовании вооружения, запускаемого из его внутренних отсеков. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил в августе прошлого года, что "самолет принимает участие в специальной войсковой операции, показывая себя с лучшей стороны". Почти наверняка Су-57 не летали над подконтрольной Украине территорией - Россия просто не стала бы рисковать. Если они использовались в бою, то они запускали свои ракеты с территории России.

Наиболее достоверная информация о цене Су-57 исходит из презентации, показанной Министру обороны России Сергею Шойгу во время посещения им завода по производству Су-57 в Комсомольске-на-Амуре [КнААЗ] в августе 2020 года. Согласно плакату, показанному Шойгу, цена двух самолетов из начальной партии (построенных в 2019 и 2020 годах) составила 4700 млн рублей каждый (включая НДС 20 процентов). Кроме того, на плакате было указано прогнозируемое снижение цены в процессе производства партии из 76 истребителей, заказанной в июне 2019 года (с поставками до 2028 года); цена одного самолета, произведенного в 2028 году, ожидается на уровне 3192 млн рублей. Важно помнить, что это цена за единицу текущего серийного самолета и не она включает затраты на исследования и разработки или подготовку к производству, которые ранее оплачивались отдельными контрактами.

Сколько стоит Ил-76МД-90А?

Ил -76 (Candid)- основной большой военно-транспортный самолет России и единственный, используемый в значительных количествах. В советское время он производился в Ташкенте в Узбекской ССР. В 2006 году правительством России было принято решение о запуске производства усовершенствованной версии Ил-76МД-90А в России на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске. Следует подчеркнуть, что речь идет не о возобновлении производства, а о начале производства основательно модернизированного самолета практически с нуля на новом месте. В Ташкенте осталась старая оснастка Ил-76.

4 октября 2012 года Министерство обороны России заказало 39 самолетов Ил-76МД-90А, поставка которых была запланирована в период с 2014 по 2020 годы. Общая стоимость контракта составила 139,4 млрд рублей, или 3570 млн рублей за единицу. Цена была проиндексирована, и цена последнего самолета, который должен был быть поставлен в 2020 году, должна была составить 3710 млн рублей. Очевидно, что индексация была недостаточной, поскольку фактическая инфляция в России в те годы составляла от 5 до 12% в год. Мы знаем эти цены из судебных дел, когда производитель не уложился в сроки; производство Ил-76МД-90А является примером невыполнения всех условий контракта.

В апреле 2017 года Министерство обороны России признало, что основной причиной задержки стала высокая частота отказов нового оборудования самолета, значительное количество изменений в его документации, внесенных ОКБ Ильюшина в процессе производства, а также дополнительные требования к системам самолета, введенные Министерством обороны. Руководство компании "Авиастар-СП" пожаловалось на существенное повышение цен со стороны субподрядчиков. По данным российских СМИ, завод терял по миллиарду рублей на производстве каждого самолета, в связи с чем потребовал перезаключения контракта. В мае 2019 года Министерство обороны согласилось изменить условия контракта. Однако новые условия, в том числе цена, неизвестны.

Сколько стоит Ка-52?

Ка-52 в настоящее время является основным российским боевым вертолетом и очень активно применяется на Украине. К январю 2023 года Россия потеряла на Украине более 30 таких вертолетов, или четверть парка из 140-145 Ка-52, который находился в строю до вторжения.

Стоимость одного вертолета Ка-52 указана в финансовом отчете его производителя - завода "Прогресс" в Арсеньеве - за 2021 год. Согласно этому документу, в 2021 году завод поставил Министерству обороны России 12 вертолетов и получил 11497 млн рублей, или по 958 млн рублей за каждый вертолет в соответствии с договором. Однако себестоимость производства одного вертолета была выше и составляла 1177 млн рублей. Это означает, что производство каждого Ка-52 принесло убыток в размере 219 млн рублей (все цены без НДС).

Удивительно, но Министерство обороны России нередко платит закупочную цену ниже, чем себестоимость производства. Российская промышленность уже давно недовольна такой политикой Министерства обороны, которое занижает цены. Предприятия соглашаются на это, потому что чаще всего контракт Министерства обороны является для них единственным источником заказов. В то же время у Министерства обороны существует принцип установления цен в долгосрочных контрактах без учета реальной инфляции. В совокупности это означает, что многие заводы фактически продают свою продукцию ниже ее фактической стоимости. Позже правительство пытается компенсировать эти потери, поскольку не может допустить банкротства оборонной компании. Например, государство может погасить долги предприятия перед государственными банками. Для российской промышленности это неприятно и не очень логично,

Приведенные выше ценовые показатели близки к другому значению, полученному из опубликованных в апреле 2019 года данных о тендере на страхование перевозки партии экспортных вертолетов Ка-52Э, поставленных в Египет. При этом стоимость одного вертолета оценивалась в 1102 млн рублей, что по тогдашнему курсу равнялось 17 млн долл. Конечно, Египет, заказавший в 2015 году 46 вертолетов Ка-52Э, заплатил за них гораздо больше. Страховая стоимость, вероятно, соответствует сумме, полученной заводом-изготовителем (остальные деньги забирает посредник, то есть АО "Рособоронэкспорт" - государственное агентство по экспорту и импорту вооружений).

Сколько стоит ракета Р-77-1?

Р -77-1, известная в НАТО как AA-12B Adder, является основной загоризонтной ракетой класса "воздух-воздух", производимой в настоящее время в России. Она разработана компанией "Торопов-Вымпел" (как и все остальные нынешние российские ракеты класса "воздух-воздух") и производится этой же компанией на своем предприятии в Москве. О цене ракеты мы узнали из судебного дела, возбужденного в 2019 году Министерством обороны России против "Вымпела". Министерство обороны потребовало компенсации за задержку в ноябре 2018 года поставки партии из 10 ракет Р-77-1 общей стоимостью 299 млн рублей, что означает, что одна ракета стоила 29,9 млн рублей в ценах 2018 года.

Этот эпизод также позволяет оценить объем производства ракет Р-77-1. Сообщалось, что стоимость всего пятилетнего контракта с выполнением с 2018 по 2022 годы составляет 64880 млн рублей, чего при фиксированной цене хватило бы на 2170 ракет, или около 430 ракет в год.

Сколько стоит ракета ЛМУР?

Легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР (или "Изделие 305") - новейшее и наиболее совершенное российское противотанковое оружие. Он находится в серийном производстве около пяти лет и используется на вертолетах специального назначения Ми-8МНП-2, а также на модернизированных боевых вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М. Она использовалась в боевых действиях на Украине. Ракета весит 231 фунт (105 кг), что в два раза больше, чем типичные российские противотанковые ракеты, запускаемые с вертолета, и летит на расстояние до 9 миль (16 км), что также в два раза больше, чем у других российских противотанковых ракет.

О цене ЛМУР можно узнать из судебного дела, возбужденного Министерством обороны России против производителя - Конструкторского бюро машиностроения в подмосковной Коломне. Это связано с требованием компенсации за задержку поставки партии из 30 ракет ЛМУР в 2018 году. Согласно этим документам, стоимость одной ракеты ЛМУР составляет 14,2 млн рублей (включая НДС 18%).

Объем производства можно оценить по тому же документу. Стоимость всего трехлетнего контракта (2018-2020 годы) составила 1807 млн ​​рублей, что достаточно для 127 ракет при фиксированной цене. Партия 2018 года была рассчитана на 30 ракет, что предполагало производство около 50 ракет в год в последующие годы.

Другие цены

К сожалению, на этом цены, подтвержденные в имеющихся официальных документах, заканчиваются. Помимо этого, мы должны полагаться на информацию с более низкой степенью достоверности.

Самый дорогой российский самолет - стратегический бомбардировщик Ту-160 Blackjack. 25 января 2018 года в Казани в присутствии президента Владимира Путина Министерство обороны России подписало заказ на поставку к 2028 году 10 новых бомбардировщиков Ту-160М. После подписания контракта Путин сообщил, что Министерство обороны закупило "10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов - даже больше 15 миллиардов - 160 миллиардов [всего]". Это составляет более 500 млн долл за самолет, если учитывать фактор паритета покупательной способности.

Несколько другие цены на авиационную технику можно найти в тендерах на страхование, где указаны стоимости застрахованных объектов. Так, самолет-амфибия Бе-200ЧС, двухцелевой пожарно-спасательный самолет выпуска 2022 года, стоит 2640 млн рублей, а его более простой вариант Бе-200Т без функции пожаротушения - 2005 млн рублей.

В другом документе вертолет Ми-8АМТШ-ВН в новейшей, специально оборудованной и вооруженной версии для сил специальных операций России был застрахован на сумму 1015 млн рублей.

Это много или мало?

К сожалению, нет простого способа конвертировать указанные выше рублевые цены в более понятные валюты. Перевод цен в доллары США по рыночному обменному курсу является неточным, что лучше всего демонстрируется на примере самолета Ил-76МД-90А. Его цена по действующему обменному курсу в 2012 году составляла 115 млн долл, а в 2020 году уже всего 51 млн долл - что явно нереально. Курс рубля, сильно зависящий от цены на нефть на мировом рынке, в 2014 году рухнул. При этом внутренние цены в России изменились не так сильно.

Более целесообразно принять коэффициент пересчета с поправкой на паритет покупательной способности (ППС) и тем более на оборонный ППС вместо общего. При использовании обменных курсов оборонного ППС цены на российскую военную технику в долларах США в 1,9-2,3 раза выше, чем при использовании рыночного обменного курса (Эти значения взяты из отчета "Военные расходы: прозрачность, оборонная инфляция и паритет покупательной способности", опубликованного Международным институтом стратегических исследований - IISS).

Один необычный, но тем не менее интересный способ оценки этих затрат состоит в том, чтобы преобразовать их в количество квартир, которые можно купить за ту же сумму. Средняя цена квадратного метра жилья в Москве сейчас составляет 300 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 200 000, а в других крупных городах России - 100 000 (конечно, термин "средний" имеет много недостатков). Таким образом, типичная трехкомнатная (75 кв. м) квартира в Санкт-Петербурге стоит 15 млн рублей. За стоимость истребителя Су-57 можно купить более 300 таких квартир, за вертолет Ка-52 - около 80, за одну ракету "воздух-воздух" Р-77-1 - две квартиры.

Наряду с упомянутыми выше трудностями поиска данных о стоимости российских военных самолетов и ​​ракетах, а затем осмысления эквивалентных цифр в долларах США, существует также вопрос о том, как оборонная промышленность страны реагирует на экономические санкции, которые были введены или тем или иным образом ужесточены после вторжения на Украину.

Еще в апреле прошлого года высокопоставленный представитель министерства обороны США подтвердил "The War Zone", что на способность России пополнить запасы своих сил серьезно повлияли санкции, введенные США и их союзниками. В частности, представитель отметил, что особо пострадали возможности получения защищенных высокотехнологичных компонентов, в том числе для высокоточных боеприпасов. Одним из примеров этого, по сообщениям российских СМИ, является самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" на базе планера Ил-76МД-90А, для которого, по-видимому, остро ощущается нехватка электронных компонентов, таких как микросхемы.

Тот же высокопоставленный представитель министерства обороны США не стал уточнять, на какие системы влияют проблемы с цепочкой поставок, наложенные санкциями, и насколько сильно. Однако, по его словам, санкции усугубляют прежние проблемы для российской цепочки поставок.

Нехватка ключевых компонентов, скорее всего, только еще больше повысит стоимость российских военных самолетов и ракет, а также приведет к дальнейшим задержкам. Компания "Вымпел" была определена посольством Украины в США как одно из "более чем 20 российских военных предприятий, [которые] были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за нехватки деталей и комплектующих, а также роста цен на них ввиду санкций".

В то же время использование на Украине авиационных вооружений, таких как Р-77-1 и ЛМУР, а также таких вертолетов, как Ка-52, требует пополнения запасов и замены утраченных машин. Хотя это должно быть хорошей новостью для российской промышленности, затраты на эти усилия необходимо сопоставить с другими финансовыми требованиями конфликта, конца которому не видно.

Анализ, проведенный "Forbes Украина" в ноябре прошлого года, показал, что Кремль потратил около 82 млрд долл за первые девять месяцев войны, из которых почти 29 млрд долл были направлены на поддержку вооруженных сил, 16 млрд долл на денежное довольствие военнослужащим и более 9 млрд долл для семей военнослужащих, погибших в боевых действиях. Тогда тот же источник предположил, что потери российской военной техники обошлись еще в 21 млрд долл.

Наряду с колоссальными издержками войны и тем фактом, что санкции приводят к росту цен по всей цепочке поставок, и без того хрупкая экономика России в целом выглядит нестабильной, учитывая сообщения о том, что объем производства валового внутреннего продукта сократился, хотя и не так сильно, как некоторые предсказывали.

Если российская военная промышленность ранее в значительной степени зависела от зарубежных продаж, чтобы обеспечить работу своих производственных линий и обеспечить денежные средства, которые можно было бы направить на дальнейшие исследования и разработки, особенно в случае с семейством многоцелевых истребителей "Сухой", то война на Украине продемонстрировала, что российский оборонный экспорт сильно пострадал, а выполнять существующие контракты будет сложнее.

"Мы ожидаем, что у них возникнут серьезные проблемы с поставкой техники [на экспорт], поскольку они теряют технику на Украине", - заявил прошлым летом в интервью "Foreign Policy" высокопоставленный представитель американской разведки. Мало того, что такие вертолеты, как Ка-52, сейчас срочно нужны России для замены потерянных или выработавших ресурс вертолетов, а не для экспорта, но и в целом общее плохое впечатление от действий российской воздушной мощи в этом конфликте почти наверняка сделает ее менее привлекательной для потенциальных заказчиков - если эти клиенты вообще будут готовы вести дела с путинской Россией.

Что бы ни случилось дальше в ходе данного конфликта, представляется очевидным, что изолированное положение России означает, что ей придется полагаться в первую очередь на свои внутренние производственные возможности, чтобы покрыть потери и пополнить запасы вооружения. Возможно, мы никогда не узнаем, во что все это обойдется, но приведенные выше примеры демонстрируют общую нехватку устойчивости российской военной авиационной и военной промышленности, и, поскольку экспорт иссякает, Кремль может быть вынужден вмешаться другими способами, чтобы поддержать свои оборонные предприятия.