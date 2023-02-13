США передали Польше в аренду неназванное количество разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper

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Польша получила на вооружение американские ударно-разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

США поставили Польше неназванное количество БПЛА MQ-9A Reaper, дроны поступят на вооружение польских ВВС и будут использоваться для ведения разведки, в том числе и у границ Украины и Белоруссии. Беспилотники Варшавой не закуплены, США передали их в аренду, на какое время неизвестно.

В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), которые были арендованы у США в рамках срочной оперативной необходимости. Они будут использоваться ВВС, в том числе вести разведку на нашей восточной границе

- заявил польский министр обороны.

О том, что Польша намерена взять в лизинг американские БПЛА MQ-9A Reaper, сообщалось еще в октябре прошлого года. По словам того же Блащака, Варшава договорилась об аренде одного или нескольких американских беспилотных авиационных комплексов MQ-9A Reaper для расширения разведывательных возможностей страны. В дальнейшем Варшава намерена закупить аналогичные дроны.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.