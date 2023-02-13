Киев и Лондон обсуждают планы производства оружия Британии на Украине

Telegraph: Киев и Лондон хотят производить британское оружие на Украине

На Украине могут организовать совместное с Великобританией производство военной техники и вооружений по лицензии. Такие планы обсуждают высокопоставленные чиновники оборонной промышленности двух стран, пишет The Telegraph.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны Великобритании обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве

Говрад Мастоу (Howard Mustoe), Камилла Тернер (Camilla Turner)

На Украине может быть запущено производство британского вооружения и военных машин в соответствии с планами, которые ознаменуют собой углубление связей Киева с НАТО.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны Великобритании уже обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение между ними, скорее всего, будет воспринято как свидетельство существенного укрепления отношений между Великобританией и Украиной.

Руководители британских компаний рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства на территории Украины по лицензии.

Другие европейские оборонные компании тоже ведут переговоры с Украиной, но британцы стремятся не допустить, чтобы конкуренты из Франции и Германии их обошли. Как сказал один источник в беседе с Telegraph, сейчас идет "гонка" за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди".

На днях премьер-министр Риши Сунак допустил возможность передачи Киеву британских истребителей после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил его об этом в ходе своего неожиданного визита в Лондон на прошлой неделе.

Для запуска любого совместного британско-украинского предприятия, скорее всего, потребуется одобрение Сунака. Россия неоднократно грозила принять меры в ответ на то, что Запад отправляет Украине оружие, и любая поддержка в области производства вооружений, вероятнее всего, еще больше обострит напряженность.

В субботу вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны Великобритании отказались выступить с комментариями, заявив, что это дело промышленности.

Но Эд Арнольд (Ed Arnold), научный сотрудник аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" и бывший офицер НАТО, сказал: "Отраслевое сотрудничество способствует укреплению международных отношений. Первоначально это сотрудничество может быть названо исключительно коммерческим, но для него потребуется как минимум молчаливое политическое одобрение".

По словам Арнольда, любая сделка касательно военной техники будет "указывать на долгосрочное сотрудничество в перспективе, на углубление связей между Великобританией и Украиной до такого уровня, которого никогда прежде не было". Он добавил, что такая сделка "еще больше сблизит Украину со структурами безопасности НАТО и Европы".

Украина подала заявку на вступление в НАТО, но вряд ли альянс ее примет, пока страна находится в состоянии военного конфликта. Если она вступит в ряды НАТО, остальные члены альянса будут обязаны активно защищать ее от России – и ограничиться только лишь поставками оружия не удастся.

Джеймс Блэк (James Black), эксперт по военным закупкам в американском аналитическом центре Rand Corporation, сказал, что сделка, согласно которой одна из западных держав должна будет производить тяжелое вооружение на Украине, станет чем-то из ряда вон выходящим, потому что у этой страны крайне мало опыта промышленного сотрудничества.

Блэк добавил: "Украинская оборонная промышленность была в основном нацелена на производство и обслуживание советских и украинских технологий, а после обретения страной независимости она несколько десятилетий страдала от недостатка инвестиций, застопорившихся реформ, коррупции и других проблем".

Украина производила по лицензии некоторые виды израильского и американского стрелкового оружия, например, винтовки, и адаптировала некоторые из своих танков для того, чтобы на них можно было устанавливать израильскую электронику.

Фрэнсис Туса (Francis Tusa), независимый эксперт по вопросам обороны, сказал, что любые новые заводы сразу же станут приоритетными целями для российских бомбардировок, добавив: "Завод по производству танков не может быть маленьким. И, честно говоря, если бы я был Путиным, такой завод стал бы одной из первых целей для нанесения удара".

По словам Тусы, любые соглашения на производство западной бронетехники будут восприняты Москвой как серьезная провокация и враждебный шаг, однако союзники НАТО вряд ли испугаются подобных угроз теперь, когда они поставляют Киеву все более современное и сложное оружие.

"На данном этапе что бы Запад ни делал, русские будут называть это провокацией", – сказал Туса, добавив, что Запад, скорее всего, все равно займет такую позицию.

Украина рассчитывает производить по лицензии артиллерию, транспортные средства и вооружение западной разработки, а не только покупать их.

Выдача лицензий на производство техники в других странах – это достаточно распространенное явление, потому что это обеспечивает оборонные компании источником дохода, а стране-заказчику позволяет сохранять рабочие места и нарабатывать опыт. Например, британские вертолеты Sea King, построенные в Йовиле, представляют собой созданные по лицензии версии американских моделей Sikorsky.

Этот шаг позволит Украине сохранить рабочие места для десятков тысяч сотрудников оборонных предприятий теперь, когда она переходит с вооружений российской разработки к оружию натовского стандарта.

На прошлой неделе один советник украинского государственного производителя вооружений "Укроборонпром" публично заявил, что он хочет заключить сделки с западными компаниями на производство западного оружия натовского стандарта внутри страны. Сергей Марковский сообщил представителям западных стран, что Киев стремится заключить сделки, чтобы повысить безопасность в регионе.

"Помимо прямого участия в совместных предприятиях и сотрудничества с промышленностью стран НАТО, мы также можем выступать в качестве важного инструмента для вытеснения влияния России и Китая в странах Ближнего Востока, Азии и Африки", – сказал он, обращаясь к главам оборонных ведомств на семинаре, который был организован Королевским объединенным институтом оборонных исследований на прошлой неделе.

В настоящее время представители вооруженных сил стран НАТО проводят подготовку украинских солдат, обучая их использовать натовскую военную технику, в том числе британскую бронетехнику.

Совместное производство поможет покончить с зависимостью Киева от поставок оружия с Запада. Европейские союзники и Соединенные Штаты отправляют на передовую военное оборудование и технику на миллиарды долларов, но Украина по-прежнему остро нуждается в поддержке.