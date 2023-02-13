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Странная история с российским секретным спутником «Космос-2499»

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Странная история с российским спутником «Космос-2499»

Любопытную информацию озвучило одно из подразделений Космических сил США, которое занимается отслеживание орбитальных спутников. Как утверждает источник, российский аппарат с названием «Космос-2499» еще 3 января разрушился находясь в 1169 км от Земли и образовал облако обломков в количестве около 85 единиц. Что стало причиной аварии — неизвестно.

Согласно официальным данным в конце декабря 2013 года с плесецкого космодрома запустили носитель класса «Рокот», имеющий на борту три спутника обеспечения связи типа «Родник». Однако в мае 2014-го российское космическое ведомство объявило о том, что спутников было запущено не три, а четыре. Впрочем, иностранные наблюдатели сразу определили его по характерному маневрированию, хотя изначально приняли за крупный космический обломок. Как предположили в США, четвертый спутник, получивший название «Космос-2499», является аппаратом военного назначения, на котором российскими специалистами проводилась отладка алгоритмов по преследованию с последующим уничтожением других аппаратов. При этом в конце 2014 года Олег Остапенко, тогда руководивший «Роскосмосом», опроверг предположения американцев, уточнив мирный характер спутникового оборудования, но не совсем понятно, почему факт отправки данного спутника скрывался в течение полугода. В любом случае, «Космос-2499» разрушился, пополнив и так немалое количество орбитального мусора — по актуальным сведениям ЕКА, на сегодняшний день на орбите вокруг Земли находится порядка 36 500 обломков космических аппаратов, имеющих размер более 10 см.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Рокот
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Остапенко Олег
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