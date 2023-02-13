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ТАСС

Во Франции заявили, что не ведут войну против России

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран считает, что слова президента Эмманюэля Макрона о недопустимости победы России не означают участия республики в конфликте

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Франция не ведет войну против России, однако поддерживает Украину в ее стремлении восстановить территориальную целостность. Об этом заявил в воскресенье министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире радио France Inter, комментируя слова президента республики Эмманюэля Макрона о недопустимости победы РФ в украинском конфликте.

"Мы поддерживаем Украину, но мы не ведем войну против России. Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны России и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего программы.

Министр-делегат не стал давать подробных комментариев в ответ на повторные вопросы относительно участия Франции в конфликте в контексте новых поставок вооружений Киеву. В то же время Веран заверил, что "сегодня вопрос о поставках самолетов не стоит", и добавил, что "президент республики все уже сказал", говоря о возможных поставках танков Leclerc. "Франция направляет 12 дополнительных гаубиц "Цезарь" на Украину, мы координируем усилия внутри Европы, чтобы предоставлять Украине необходимую поддержку и помогать выстоять против российского наступления", - пояснил он, уточнив, что Франция по-прежнему выступает за то, чтобы условия будущего мира определяла именно украинская сторона.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он заявил, что "Россия не может и не должна выиграть", тогда как "Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
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