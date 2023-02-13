Rotch Financial Limited отзывы: платит брокер или нет

Среди разнообразия брокерских компаний подчас сложно выделить те, которым стоит доверять. В первую очередь доверия заслуживают брокеры, соблюдающие строгий график выплат прибыли клиентам. Яркий пример — Rotch Financial Limited отзывы о котором весьма хороши, компания имеет высокий рейтинг доверия. Пользователи инвестиционной платформы могут не волноваться о своих депозитах и прибыли. Независимо ни от каких обстоятельств, деньги поступят на банковский счет в течение суток после оформления заявки на вывод средств.

Отзывы о Rotch Financial Limited

Rotch Financial Limited совсем недавно приобрел популярность на территории РФ и близлежащих стран. Но на русскоязычных сайтах уже появляются отзывы о Rotch Financial Limited. Множество их можно найти в социальных сетях и блогах:

И все отзывы о Rotch Financial Limited свидетельствуют: брокер никогда не манипулирует прибылью своих клиентов. Он платит всегда и вовремя.

Отдельно акцентируется внимание в отзывах о Rotch Financial Limited на беспрецедентно сжатых сроках вывода средств. Большинство запросов удовлетворяется в день подачи заявки. Даже по регламенту срок вывода денег составляет всего 24 часа.

При этом онлайн-посредник предлагает максимально удобные методы для пополнения депозитов и зеркальных операций:

банковскими картами;

с криптокошельков.

Согласно отзывам о Rotch Financial Limited, крипторасчеты однозначно подходят криптоинвесторам, ведь они активно использует цифровые монеты даже в повседневной жизни, а тем более при инвестировании.

Авторы отзывов о Rotch Financial Limited едины во мнении: онлайн-брокер честен в своих действиях и намерениях.

Условия сотрудничества

На платформе созданы комфортные условия для инвестирования. Для старта достаточно всего 150 долларов США. При этом выбор учетных записей способен удовлетворить даже профессионала.

Разрешена маржинальная торговля с кредитным плечом до 500: 1. На площадке одни из самых низких спредов в отрасли. Узкие спреды обеспечиваются сквозной обработкой ордеров без дилингового центра. У клиентов онлайн-брокера есть прямой доступ к 54 биржам и более 130 поставщикам финансовых услуг. В результате спреды стремятся к нулю для большинства основных валютных пар, таких как EUR/USD или GBP/USD. Авторы отзывов о Rotch Financial Limited считают, что в отсутствие скрытых комиссий (есть единая комиссия 5 долларов США за торгуемый лот) цены онлайн-платформы очень конкурентоспособны по сравнению с ценами других ведущих брокеров.

Сегодня брокер предлагает свыше сотни инвестиционных инструментов. В том числе:

пары Forex;

ценные бумаги крупнейших американских и европейских корпораций;

индексы фондовых бирж;

драгоценные металлы;

сырьевые товары;

криптовалютные пары.

Авторы отзывов о Rotch Financial Limited считают выбор финансовых активов вполне достаточным даже для интрадей-трейдеров и скальперов.

Торговый терминал Rotch Financial Limited

ПО для трейдинга Skybyte является важным предложением Rotch Financial Limited. Онлайн-терминал оснащен всеми торговыми инструментами, необходимыми для совершения сделок в Интернете. Он доступен в скачиваемом варианте, но в основном используется как веб-приложение. Веб-интерфейс Rotch Financial Limited достаточно стабилен и максимально прост. Программное обеспечение совместимо со всеми устройствами и операционными системами. Оно отлично работает в браузерах Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox или Edge/Internet Explorer.

Согласно отзывам о Rotch Financial Limited, мобильное приложение ни в чем не уступает веб-версии. Приложение позволяет наиболее активным трейдерам без труда удаленно мониторить рынки и совершать сделки.

Терминал поставляется с обновленным пользовательским интерфейсом, который предлагает такие функции, как торговля в один клик, интеграция с платежным шлюзом и обработка данных в режиме реального времени.

Инновационное ПО помогает не только размещать приказы, но и контролировать позиции, вовремя уведомляя трейдера обо всех изменениях. Клиенты Rotch Financial Limited получают доступ к оценке глубины поведения финансового актива на рынке. Ассимиляция данных в режиме реального времени также позволяет пользователям быть в курсе новостей и основных финансовых событий.

В списке инструментов технического анализа — более 70 индикаторов. Они применяются бесплатно, без всяких ограничений. Теханализ можно проводить одновременно для различных активов и на разных таймфреймах.

Онлайн-терминал поддерживает практически все типы ордеров, включая рыночный, стоп-ордер, лимитный и стоп-лимитный ордер. Брокер настоятельно рекомендует трейдерам использовать стоп-лосс во всех сделках, чтобы ограничить возможные убытки.

Аналитика и исследования

Экспертный отдел Rotch Financial Limited ежедневно проводит обширный анализ финрынков, чтобы вовремя предоставить инвесторам ценную информацию. Прогнозы и рекомендации разрабатываются в соответствии с отраслевыми стандартами. Идеи экспертов помогают инвесторам получать более высокую прибыль и одновременно повышать квалификацию.

Новостной раздел на сайте брокера публикует отчеты о последних и предстоящих рыночных событиях. Каждый обладатель учетной записи получает доступ к аналитике и может распорядиться информацией по своему усмотрению.

Обучение

Rotch Financial Limited создал специальную структуру, которая помогает новичкам (и не только) повышать уровень своих навыков. Одним из приоритетов брокера, по отзывам о Rotch Financial Limited, является качественное обучение. Он разработал десятки комплексных образовательных курсов для подготовки клиентов к первому и каждому последующему этапам рационального инвестирования.

Специалисты компании проводят вебинары в прямом эфире, во время которых затрагивают важные темы и знакомят онлайн-трейдеров с основами и новыми тенденциями торговли на финансовых рынках.

Заключение

Rotch Financial Limited – брокер, который постарался учесть интересы разных категорий Интернет-инвесторов. Его правила просты, прозрачны и понятны. Онлайн-терминал удобен даже для новичков. Что касается защиты финансов, то средства трейдеров хранятся отдельно от капиталов брокерской компании. Выводить прибыль можно круглосуточно, без каких-либо ограничений по дням недели.

Отзывы о Rotch Financial Limited свидетельствуют: в отличие от конкурентов, посредник предлагает розничным клиентам сервисы такого высокого уровня, что даже задумываться, платит брокер или нет, не стоит.