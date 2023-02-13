Украинский барражирующий боеприпас

Cтарший научный сотрудник химического факультета украинского киевского Национального авиационного университета и руководитель созданного при университете студенческого ракетного конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко опубликовал видео испытательного пуска разработанного при участии бюро украинского барражирующего боеприпаса.

Опытный пуск украинского барражирующего боеприпаса разработки конструкторского бюро NAURocket (с) Сергей Пипко

Внешне аппарат выглядит как подражание известному иранскому барражирующему боеприпасу Arash-2, и, похоже, выполнен на основе разработанной несколько лет назад украинским ЧАО "Рамзай" (Киев) беспилотной мишени RZ-60. Данная мишень успешно проходила летные испытания и в 2019 году испытывалась министерством обороны Украины, но о ее серийном производстве сведений нет.

Мишень RZ-60 имеет длину 1,5 м и оснащается поршневым двигателем с хвостовым толкающим винтом, ее крейсерская скорость заявлена в 300 км/ч. Запуск RZ-60 производится с пневматической катапультной установки, однако, судя по видео, испытанный теперь барражирующий боеприпас оснащен твердотопливным стартовым ускорителем, что позволяет запускать его с короткой направляющей рампы. На видео пусковая установка (похоже, с двумя направляющими) барражирующего боеприпаса размещена в тентовом кузове легкого грузовика "Газель" (напомним, что аналогичные замаскированные под тентовые грузовики "Газель" импровизированные пусковые установки используются ВСУ для применения получаемых от Великобритании управляемых ракет MBDA Brimstone наземного старта). Также видно, что барражирующий боеприпас имеет увеличенную по сравнению с RZ-60 длину носовой части, где, видимо, размещена боевая часть, и, скорее всего, дополнительный топливный бак, что дает общую длину аппарата более 2 м.

Дальность полета боеприпаса, видимо, может составлять несколько сот километров. Неясна система управления, но, в случае использования на аппарате системы связи на основе терминала Starlink, она позволит реализовывать любую дальность по управлению. В более дешевом варианте, видимо, может осуществляться чистое наведение по GPS/ГЛОНАСС, аналогично российским аппаратам серии "Герань" (Shahed), что, однако, даст возможность поражать только стационарные цели с заранее известными координатами.

Видео :

Беспилотная мишень RZ-60 разработки украинского ЧАО "Рамзай" на пневматической катапульте на испытаниях (с) defence-ua.com