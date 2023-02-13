Войти
bmpd.livejournal.com

Украинский барражирующий боеприпас

332
0
0

Cтарший научный сотрудник химического факультета украинского киевского Национального авиационного университета и руководитель созданного при университете студенческого ракетного конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко опубликовал видео испытательного пуска разработанного при участии бюро украинского барражирующего боеприпаса.

Опытный пуск украинского барражирующего боеприпаса разработки конструкторского бюро NAURocket (с) Сергей Пипко

Внешне аппарат выглядит как подражание известному иранскому барражирующему боеприпасу Arash-2, и, похоже, выполнен на основе разработанной несколько лет назад украинским ЧАО "Рамзай" (Киев) беспилотной мишени RZ-60. Данная мишень успешно проходила летные испытания и в 2019 году испытывалась министерством обороны Украины, но о ее серийном производстве сведений нет.

Мишень RZ-60 имеет длину 1,5 м и оснащается поршневым двигателем с хвостовым толкающим винтом, ее крейсерская скорость заявлена в 300 км/ч. Запуск RZ-60 производится с пневматической катапультной установки, однако, судя по видео, испытанный теперь барражирующий боеприпас оснащен твердотопливным стартовым ускорителем, что позволяет запускать его с короткой направляющей рампы. На видео пусковая установка (похоже, с двумя направляющими) барражирующего боеприпаса размещена в тентовом кузове легкого грузовика "Газель" (напомним, что аналогичные замаскированные под тентовые грузовики "Газель" импровизированные пусковые установки используются ВСУ для применения получаемых от Великобритании управляемых ракет MBDA Brimstone наземного старта). Также видно, что барражирующий боеприпас имеет увеличенную по сравнению с RZ-60 длину носовой части, где, видимо, размещена боевая часть, и, скорее всего, дополнительный топливный бак, что дает общую длину аппарата более 2 м.

Дальность полета боеприпаса, видимо, может составлять несколько сот километров. Неясна система управления, но, в случае использования на аппарате системы связи на основе терминала Starlink, она позволит реализовывать любую дальность по управлению. В более дешевом варианте, видимо, может осуществляться чистое наведение по GPS/ГЛОНАСС, аналогично российским аппаратам серии "Герань" (Shahed), что, однако, даст возможность поражать только стационарные цели с заранее известными координатами.

Видео :

Беспилотная мишень RZ-60 разработки украинского ЧАО "Рамзай" на пневматической катапульте на испытаниях (с) defence-ua.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
16.05.2022
Наземная пусковая установка управляемых ракет Brimstone вооруженных сил Украины
22.11.2021
Великобритания кредитует обновление украинских ВМС
15.11.2021
Великобритания выделила кредит в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины
01.11.2021
Минобороны Украины заявило о возможности получения британской ракеты
22.10.2021
«Украине проще вместе с ракетами купить у Британии истребители»
16.09.2019
Польша создала "уничтожителя российских танков" на базе советской БМП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 15:02
  • 44558
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 14:26
  • 0
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша