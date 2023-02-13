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ТАСС

Посол РФ в Сербии заявил, что Москва не верит в успех мирных переговоров с Киевом

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Киев
Киев.
Источник изображения: Joseph Galanakis via Reuters Connect

При этом Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что "спецоперация проводится полностью в рамках международного права и Устава ООН"

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Россия скептически относится к мирному исходу потенциальных переговоров между Москвой и Киевом в связи с непрекращающимся потоком ложных обещаний со стороны Запада. Такое мнение выразил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вечерне новости".

"Мы не верим. Именно из-за всего того, что произошло, вранья о Минских соглашениях, о расширении НАТО", - ответил Боцан-Харченко на вопрос журналиста о том, как можно верить в успех мирных переговоров после заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвавшей действовавшие с начала 2015 года по начало 2022-го Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе "попыткой дать Украине время".

"Спецоперация проводится полностью в рамках международного права и Устава ООН, учитывая ситуацию на Донбассе, формировавшуюся в течение последних восьми лет уничтожением россиян. Война против русских на Донбассе киевским режимом началась в 2014 году, после госпереворота, при полной поддержке Запада. С тех пор мы постоянно искали мирное, политическое решение, но в том процессе было много лжи с другой стороны, о чем сейчас открыто говорят все остальные участники переговоров, кроме России - о том, что они и не планировали добиваться осуществления Минских соглашений, а лишь выигрывали время, чтобы усилить армию Украины и вести войну на Донбассе еще с большей интенсивностью", - подчеркнул глава российского диппредставительства в Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье заявила о том, что обман со стороны Запада по поводу целей Минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве. По словам Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и Европе, и миру в целом.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинских вооруженных сил и сформировать международную коалицию против России. В декабре в интервью германской газете "Цайт" бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт заморожен и проблема не решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в согласовании Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель. 

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Германия
Россия
Сербия
Украина
Франция
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