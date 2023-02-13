В Приморье начались испытания БПЛА самолетного типа для нужд спецоперации

Глава Приморья Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания БПЛА самолетного типа

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.

Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.