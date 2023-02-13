Ирак отказывается от российских вертолётов Ми-17 в пользу американских Bell 412M

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Ударно-транспортные вертолеты Ми-17 ВВС Ирака доживают последние дни, Министерство обороны страны намерено заменить российские винтокрылые машины на американские. Об этом сообщает The Drive.

Ирак намерен отказаться от российских вертолетов, объясняя это якобы недоступностью запчастей для них в связи с проводимой военной спецоперацией на Украине. Россия в первую очередь направляет запчасти на собственные нужды, только потом обслуживая другие страны. На Ирак, по-видимому, у Москвы запчастей не осталось, вертолеты стоят без обслуживания.

Вместо российских Ми-17 иракцы хотят закупить американские вертолеты Bell 412EPXs и Bell 412M, это не удивительно, учитывая, что к этому Минобороны Ирака подталкивают США, фактически оккупировавшие эту страну.

Из-за войны в Украине способность IqACC [иракского армейского воздушного корпуса] получить доступ к запасным частям для своих вертолетов Ми-17 российского производства ограничена, поскольку большинство запасных частей идет на поддержку российских военных усилий в Украине, и существуют ограничения на покупку деталей российского производства

- говорится в отчете Пентагона.

Всего Ирак намерен закупить 4 вертолета Bell 412EPX и 16 вертолетов Bell 412M для замены парка Ми-17 российского производства. О сроках замены пока ничего не сообщается.

Ранее США сорвали потенциальную сделку по замене американских истребителей F-16IQ на российские многоцелевые истребители Су-30.