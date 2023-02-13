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Интерфакс-АВН

Мантуров обсудил военно-техническое сотрудничество с советником премьера Индии по нацбезопасности

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер - министр промышленности России Денис Мантуров обсудил с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом взаимодействие между странами в торговой сфере и в области военно-технического сотрудничества, сообщает в воскресенье правительство РФ.

"Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам взаимодействия в торговой, промышленной и финансовой сферах, а также в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также стороны отметили "важность активного диалога в рамках действующих двусторонних механизмов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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