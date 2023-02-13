Мантуров обсудил военно-техническое сотрудничество с советником премьера Индии по нацбезопасности

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер - министр промышленности России Денис Мантуров обсудил с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом взаимодействие между странами в торговой сфере и в области военно-технического сотрудничества, сообщает в воскресенье правительство РФ.

"Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам взаимодействия в торговой, промышленной и финансовой сферах, а также в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также стороны отметили "важность активного диалога в рамках действующих двусторонних механизмов".