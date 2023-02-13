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Военное обозрение

Япония намерена пополнить флот дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Япония объявила о своём намерении пополнить флот дронов при одновременной замене своих устаревших штурмовых и разведывательных вертолётов. Всё это входит в планы Токио по укреплению обороноспособности своей армии сообщает министерство обороны страны.

Хотя в документе не раскрываются подробности новых видов беспилотных авиационных систем, всё же, предположительно, речь идёт о дронах-камикадзе средней дальности, а также беспилотников с большой продолжительностью полёта.

В настоящее время страна имеет на вооружении 50 ударных вертолётов Bell AH-1 Cobra, а также 12 ударных Boeing AH-64D Apache американского производства. Что касается вертолётов воздушного наблюдения, японский флот обладает 37 единицами Kawasaki OH-1 Ninja и около 100 лёгких вертолётов Hughes OH-6D Cayuse.

Переход на беспилотные летательные аппараты позволит сократить авиационный персонал примерно до 1000 лётчиков. В конечном счёте, это приведёт к перераспределению сил и средств авиации, сократив их до региональной группировки войск вместо действующих ныне эскадрилий на уровне дивизий и бригад.

На сегодняшний день Сухопутные силы самообороны Японии обеспечивают функционирование военно-транспортных вертолётов Boeing CH-47 Chinook, Fuji UH-1 и многоцелевых американских вертолётов Sikorsky UH-60. Также идёт активная работа по замене UH-1 на двухдвигательный многоцелевой вертолёт Subaru UH-2 отечественного производства. Планируется также снабдить японские Воздушные силы самообороны 77 единицами таких самолётов уже к 2027-му году.

В завершении, стоит отметить и о планах Морских сил самообороны Японии по сокращению количества единиц своих патрульных самолётов Kawasaki P-1, отдав предпочтение в пользу военно-морских дронов с системой мониторинга надводной обстановки.

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