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Военное обозрение

Судан пересмотрел соглашение о создании на территории страны военно-морской базы российского флота

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Источник изображения: topwar.ru

Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании на территории страны военно-морской базы российского флота. По данным агентства Associated Press, ситуация складывается в пользу Москвы.

Суданские военные одобрили создание базы ВМФ РФ на территории страны, решение об этом было принято по итогам визита в Судан главы МИД России Сергея Лаврова. Теперь соглашение необходимо ратифицировать, заниматься этим будет новое правительство Судана, которое будет избрано в ближайшее время. На сегодняшний день власть в стране в руках военных, заключивших в декабре рамочное соглашение с рядом политических партий для формирования правительства.

Они (Россия) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку

- заявил один из суданских чиновников.

В начале 2021 года появилась информация, что российский Военно-морской флот получит новый пункт материально-технического обеспечения на территории Судана, что позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте материально-технического обеспечения одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.

Появление России в данном регионе сильно не понравилось США, которые начали давить на Хартум. В итоге соглашение отложили на неопределенное время. Кстати, соседняя с Суданом Эритрея уже предложила России развернуть военно-морскую базу на своей территории.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
США
Эритрея
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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