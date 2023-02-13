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РИА Новости

Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий.
Источник изображения: © AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

Разведчик ЗВО: Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 фев — РИА Новости. Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на этом направлении.

"Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали. Ждем, пока саперы посмотрят", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские военные разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.

Накануне разведчики ЗВО продвинулись на несколько километров на кременском участке фронта. Киев минирует участки фронта, пытаясь помешать российскому наступлению.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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