"Это все изменит". В НАТО задумались над новым шагом к эскалации

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В Лондоне раскрыли планы дальнейшей помощи Киеву. Великобритания уже учит украинских летчиков пилотировать западные истребители. Но вокруг поставок самой техники союзники еще спорят. О том, с какими проблемами они столкнулись, — в материале РИА Новости.

Обучение летчиков

За визитом Владимира Зеленского в Лондон мировые СМИ наблюдали с большим интересом. После его декабрьской поездки в Вашингтон в НАТО объявили о беспрецедентных поставках бронетехники, в том числе и тяжелой. Эксперты предсказывали, что глава Украины добьется оружия, способного наносить удары по целям в глубине России, — оперативно-тактических ракет и пилотируемой боевой авиации.

Однако результаты пока неоднозначные. Премьер-министр Риши Сунак на вопрос о самолетах ответил уклончиво. С другой стороны, американская газета The Wall Street Journal утверждает, что руководителю военного ведомства Великобритании поручили разобраться в том, можно ли отдать истребители.

Власти эту информацию официально не подтвердили. Зато сообщили о подготовке украинских пилотов — с весны. Не уточнив, на каких именно машинах.

Не хватает техники

Уже после отъезда Зеленского в Лондоне сказали, что в ближайшее время Киев самолеты не получит. Понять англичан можно — потери натовской бронетехники и авиации от огня российской армии станут не лучшей рекламой западных вооружений на мировом рынке.

Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании Источник изображения: © Фото : MoD / Crown copyright 2018

Да и не так уж много у Великобритании боевых самолетов. К примеру, истребителей четвертого поколения F-16, которые Украина давно выпрашивает у Североатлантического альянса, в королевских ВВС попросту нет. Из тактической авиации есть около 30 F-35B и порядка 100 Eurofighter Typhoon. Этого откровенно мало. А F-35 слишком сложный и технологичный, чтобы доверять его посторонним.

"Если Киеву и отправят британские истребители, то не нового поколения, — объяснила в интервью Sky News британский аналитик Дебора Хейнс. — Скорее всего, речь пойдет о первой и самой давней партии Typhoon, предназначенной только для обучения и непригодной для боевых действий. Все это превращает любые разговоры о том, что Лондон предоставит Киеву мощные истребители, в пустой звук, порождая ложные надежды у Зеленского".

Перекличка в НАТО

В январе в НАТО разыгрывали мыльную оперу с поставками танков, в феврале — самолетов.

После визита Зеленского в Лондон на Западе немедленно затеяли привычную перекличку. Нидерланды выразили готовность дать несколько не самых новых F-16AM – но если одобрит Брюссель. Премьер Эстонии Кайя Каллас заверила, что обязательно бы поделилась самолетами — если бы они у нее были.

Варшава, ближайший союзник Киева, и вовсе удивила общественность: не стоит торопиться, предупредили там. У Польши тоже нет лишних самолетов — американцы так и не привезли обещанные F-35.

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson

А Джо Байден прямо сказал, что F-16 Украина не получит. Впрочем, год назад он точно так же говорил про "Абрамсы" и дальнобойные ракеты.

Нет согласия

Во Франции пытаются ответить на три вопроса. Во-первых, поможет ли это ВСУ? Во-вторых, не будет ли эскалации конфликта? И, наконец, не ослабит ли это собственную армию?

"Отправить на Украину самолет — не то же самое, что гаубицу, — признал официальный представитель правительства Оливье Веран. — Прежде всего это средство нападения, а не защиты. Потребуется обучение пилотов. Применять технику придется в крайне специфичных условиях. А сейчас такой момент, когда нужнее оборонительное оружие, ведь мы видим продвижение российских войск".

Осторожничают и в Германии. Шольц неоднократно исключал такой сценарий, но на него внутри страны давят со всех сторон. Например, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает подарить Киеву оставшиеся в ФРГ с холодной войны восточногерманские истребители МиГ-29. Сколько этих машин у бундесвера, неизвестно. В нулевые большую часть Берлин передал Польше.

В общем, консенсуса нет. И это беспокоит командование ВСУ. По словам высокопоставленного офицера ВВС Юрия Игната, армии нужно минимум пять авиационных бригад по три эскадрильи, в каждой — порядка 180 самолетов F-16. Это, считает он, "переломит ситуацию".

Но, разумеется, такие дела быстро не делаются. И чисто физически столько пилотов в обозримой перспективе не подготовить.