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ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink

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Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9.
Источник изображения: ixbt.com

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 08:10 мск

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX в воскресенье успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 55 микроспутников сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:10 по местному времени (08:10 мск). Ее первая ступень использовалась ранее для девяти других запусков. Ожидается, что примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink. 

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