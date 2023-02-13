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ТАСС

В Генассамблее ООН к годовщине СВО вынесут на голосование антироссийскую резолюцию

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Источник изображения: AP Photo/ Craig Ruttle, архив

Документ будет базироваться на "плане достижения мира" президента Украины Владимира Зеленского

ООН, 12 февраля. /ТАСС/. Проект резолюции с осуждением специальной военной операции (СВО) России на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала СВО, сообщили в субботу ТАСС источники во всемирной организации.

Документ будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Рассмотрение резолюции намечено на 23 февраля. Как ожидается, в заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, а также несколько министров иностранных дел европейских стран.

Помимо этого, на 24 февраля запланировано заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на уровне министров, в котором помимо Блинкена, Борреля и Кулебы примут участие главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и других стран Евросоюза или их заместители.

Изначально ожидалось, что в заседании Совета Безопасности ООН примет участие Зеленский, однако, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена. Источники ТАСС при этом подчеркнули, что планы мероприятий на 23-24 февраля могут быть еще скорректированы, несколько их деталей предполагается сохранять в тайне из-за соображений безопасности.

Ранее Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что мирные инициативы Зеленского являются насмешкой над понятием "мирного плана". 

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