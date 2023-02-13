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ТАСС

Пушков указал Бербок на ошибки, которые нельзя исправить

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ прокомментировал заявление главы МИД ФРГ, назвавшей ошибкой свои слова о войне Европы против России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, признавшей ошибкой свои слова о войне стран Европы против России, напомнил ей, что есть ошибки, которые нельзя исправить.

"После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живет". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", - написал сенатор в субботу в Telegram-канале.

В субботу Бербок признала, что сделала ошибку, заявив в конце января о том, что европейские государства якобы "ведут войну против России". "Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила министр свои слова в опубликованном интервью газете Der Tagesspiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Бербок, предостерегла главу германской дипломатии от совершения непоправимых ошибок по Украине.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". В такой форме она предлагала избегать разногласий в западных странах по вопросу поставок оружия Киеву. В ФРГ подвергли министра резкой критике. 

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