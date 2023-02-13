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ТАСС

Telegraph: Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Как сообщил источник издания, такие переговоры с Украиной ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории. Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами.

Один из источников газеты, работающий в компании-подрядчике Минобороны королевства, заявил сотрудникам издания, что цель идущего диалога - добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Опрошенные британскими журналистами эксперты указали на то, что потенциальные договоренности в Лондоне действительно могут попытаться представить как коммерческие, а не политические, однако они потребуют государственного одобрения и приведут к дальнейшему укреплению политических связей между Украиной и королевством. Собеседники The Daily Telegraph также указали, что заключение контрактов могло бы вызвать дальнейшую эскалацию конфликта на территории страны.

Издание отмечает, что ранее на Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
NATO
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