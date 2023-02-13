Захарова призвала юридически зафиксировать обман Запада по минским соглашениям

Официальный представитель МИД РФ считает необходимой дальнейшую квалификацию в правовом пространстве обещаний лидеров Германии, Франции и Украины в 2015 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Обман со стороны Запада по поводу целей минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.

"То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН", - сказала она.

По словам Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и Европе, и миру в целом. "Они <…> давали время киевскому режиму на перевооружение. А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, это стало настоящим подлогом и обманом мирового масштаба. "Был умысел, который нанес удар по мировой безопасности", - добавила она.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских вооруженных сил и сформировать международную коалицию против России. В декабре в интервью германской газете Die Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт заморожен, и проблема не решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в согласовании Комплекса мер по выполнению минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель.