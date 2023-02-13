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Американские миллиардеры спасут человечество благодаря русским мыслителям

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Полет на Марс по проекту компании SpaceX
Полет на Марс по проекту компании SpaceX.
Источник изображения: © flickr.com / SpaceX

Le Monde: русские философы были первыми, кто задумался о колонизации других планет

Американские миллиардеры вкладывают огромные деньги в проекты по освоению космоса, чтобы спасти человечество от вымирания на Земле. Мало кто знает, что эта идея пришла к ним от русских философов XIX века, пишет Le Monde. Именно они впервые задумались о колонизации других планет.

Мечта о колонизации космоса для обеспечения выживания человечества, которая сегодня вдохновляет калифорнийских миллиардеров, уходит своими корнями в исследования ученых из России конца XIX века.

История концепции: освоить космос, чтобы спасти человечество. Это один из проектов Илона Маска, без сомнения, самый дорогой его сердцу. "Твиттер" — это просто хобби. Миллиардер также является главой компании SpaceX, специализирующейся на космических полетах и ​​космонавтике, чей лозунг кристально ясен: "Марс и пространство за ним — путь к тому, чтобы сделать человечество многопланетным". По словам Маска, мы не слишком далеки от этого. В 2022 году он намекнул, что SpaceX отправит пилотируемый корабль на Марс в 2029 году. И он не единственный, кто стремится к звездам: Google, Amazon или даже Питер Тиль, миллиардер, сколотивший состояние на технологиях, вкладывают деньги с целью спасения от Земли.

Эта мечта широко распространена в Кремниевой долине. Она отражает некоторые ценности, характерные для Калифорнии, где происходит слияние культур, смешение творчества и оппортунизма. Колонизация космоса в представлении мира высоких технологий имеет удивительную историю, которая даже позволяет вспомнить о России.

Фактически проект частично основан на переосмыслении русского космизма, философского течения, возникшего в конце XIX века. "Философ Николай Федоров [1829-1903] основал это движение на основе одной идеи: грядущее телесное воскрешение ушедших в мир иной, предреченное Христом, осуществится с помощью научного прогресса. Россия переживала тогда тяжелый период, отмеченный голодом и многочисленными войнами. Федоров хотел вернуть к жизни всех умерших, частицы которых были бы повсюду вокруг нас. Но Земля не сможет вместить все это население, поэтому необходимо будет колонизировать другие планеты", — объясняет физик Рудольф Бьеран, автор книги "Космический императив. Русский авангард XIX века" (2019).

Вселенная для выживания

Илон Маск любит цитировать ученого, который в молодости общался с Федоровым. Константин Циолковский (1857-1935), считающийся отцом космонавтики, сделал высказывание, которое сегодня высоко оценил глава Твиттера: "Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно оставаться в колыбели". Циолковский опасался угасания Солнца и исчезновения Земли как обитаемой планеты. Вечность Вселенной предлагает человеку возможность выживания. Поэтому ученый также считает, что необходимо осваивать космос.

Но как эти идеи дошли до Калифорнии? "Западное побережье — это место, где вы больше гордитесь тем, что делаете, а не тем, что читаете. Там была сформирована особая культура, состоящая из общих представлений, которые все принимают, не зная их настоящего происхождения. Завоевание космоса — один из доминирующих нарративов Кремниевой долины", — напоминает Фред Тернер, профессор в Стэнфордском университете.

В этом промышленном центре царит контркультура 1960-х и 1970-х годов. Освобождение себя от общественных ограничений остается одной из его мантр. Соучредитель Apple Стив Джобс, например, вдохновлялся одним из тех, кто больше всего сделал для распространения этих ценностей в Калифорнии: Стюартом Брэндом. Автор "Каталога всей Земли", который выходил с 1968 по 1972 год, а затем уже реже, время от времени, он рекламировал как жизнь хиппи, так и колонизацию космоса. Статьи на последнюю тему были объединены в сборник "Space Colonies" (1977).

"Духовный поиск"

В этой работе не было никаких отсылок на русский космизм. Но были авторы, которые вспоминали Константина Циолковского. Например, Джерард К. О’Нил, ученый из Массачусетского технологического института (MIT), который, в частности, представил свои проекты американскому конгрессу в 1975 и 1976 годах. В то же самое время появился доклад "Пределы роста" (1972), в котором исследователи, в том числе из Массачусетского технологического института, предупреждали о риске краха общества роста на планете с ограниченными ресурсами. Некоторым казалось, что решением является космос, а Вселенная обладает бесконечным потенциалом.

Сегодня главным кошмаром для хозяев Кремниевой долины является глобальное потепление. В сатирической комедии Адама Маккея "Не смотрите наверх" (2021) рассказывается о богатых космических путешественниках, которые думают, что смогут избежать исчезновения человеческой цивилизации.

Прямая связь между русским космизмом и Кремниевой долиной прослеживается в деятельности института Эсален в 1980-х и 1990-х годах. Созданная в 1962 году, эта Мекка контркультуры продолжает приглашать топ-менеджеров инновационного кластера для духовных практик и конференций. "В 1980-е годы, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачев вели переговоры о договоре о разоружении, руководители института занимались параллельной дипломатией и организовывали встречи с российскими учеными и исследователями, занимающимися духовными практиками. Именно благодаря этому космизм достиг западного побережья Соединенных Штатов", — объясняет Дуглас Рашкофф, профессор Городского университета Нью-Йорка.

Спустя несколько лет институт Эсален договорился с издательством Lindisfarne Press о переводе на английский язык нескольких русских космистов. В калифорнийском смешении культур Кремниевая долина начинает использовать их идею с целью придания мистической ауры своим технологическим решениям, страстному стремлению преодолеть смерть, как и наши земные ограничения, чтобы свободно жить в космосе.

Автор: Марк-Оливье Берер (Marc-Olivier Bherer)

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