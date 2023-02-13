Назван советский истребитель, который шокировал американских военных

Traffic News: американские пилоты восхитились скоростью и маневренностью советского МиГ-17

Советский истребитель МиГ-17 можно по праву назвать бестселлером своего времени, пишет автор статьи в Traffic News. Высокая скорость и маневренность позволяли ему сбивать передовые американские самолеты и даже устанавливать рекорды по уничтожению более совершенных моделей.

Как отличить похожие МиГ-15 и МиГ-17?

В США есть несколько старых военных самолетов, которые эксплуатируются частными организациями. Нередко они участвуют в авиашоу. Поскольку полеты на реактивных истребителях невыгодны из-за затрат на топливо, в основном на выставках используются низкоскоростные учебные самолеты с относительно небольшими расходами на обслуживание.

Одна американская команда использовала МиГ-17 для полетов на авиашоу. По словам ее представителя, выбор этого истребителя объясняется тем, что он маневреннее любого другого старого военного самолета, а его высокая скорость и яркие полеты на форсаже на авиашоу и других мероприятиях привлекают внимание зрителей.

Однако команде пришлось расстаться с МиГ-17, когда она сместила фокус бизнеса с летных шоу на военные контракты. Причиной такого решения стало наличие у истребителя критических недостатков.

МиГ-17 — советский самолет, первый полет которого состоялся 14 января 1950 года. В то время реактивные истребители находились в зачаточном состоянии, и МиГ-17 был усовершенствованным вариантом МиГ-15, который также производился в СССР и активно привлекался к действиям во время Корейской войны.

На первый взгляд, эти две модели очень похожи, но детали показывают, что это совершенно разные самолеты. Наиболее заметным отличием является угол стреловидности крыла, который был изменен с 35 градусов на МиГ-15 до 45 градусов на МиГ-17, благодаря чему последний способен двигаться быстрее.

Более поздние модели были оснащены форсажными камерами, и, хотя они не могли летать на сверхзвуке, недостатки МиГ-15, связанные с внезапным переходом в штопор при движении на высокой скорости (по этой причине воздушные тормоза на МиГ-15 открывались автоматически, чтобы не дать самолету превысить 0,92 Маха) были устранены.

Поэтому МиГ-17 — более совершенный истребитель, как в техническом плане, так и с точки зрения характеристик, связанных с высокоскоростным полетом.

Как оценивает МиГ-17 бывший пилот "Томкэта"?

Количество выпущенных МиГ-17, который можно назвать бестселлером, превысило десять тысяч единиц. Эта модель также производилась по лицензии в Польше и Китае. Многие истребители экспортировались в дружественные Советскому Союзу страны, а число государств, эксплуатировавших этот самолет, достигало 20.

Поэтому МиГ-17 принимал участие в нескольких войнах во второй половине ХХ века, в первую очередь во Вьетнамской войне в 1960-х годах, во время которой он вел воздушные бои с американскими истребителями. Он даже установил рекорд по уничтожению более новых и совершенных самолетов.

Американских военных шокировал тот факт, что их лучшие продвинутые самолеты сбивал истребитель более старого поколения.

Но со временем технологии МиГ-17 устарели, и сейчас он стоит на вооружении лишь в некоторых африканских странах и КНДР (J-5, произведенные в Китае по лицензии).

Несмотря на то, что век МиГ-17 подходит к концу, в США есть небольшое количество этих истребителей, зарегистрированных на частные фирмы. Некоторые из этих самолетов даже участвовали в авиашоу.

Black Diamond Jet Team — это бывшая пилотажная группа США. Она на 100% принадлежала частным лицам. У команды был собственный парк военных самолетов, которые использовались для участия в авиашоу и других мероприятиях.

Группа использовала самолеты чешского производства L-39 Albatros и американского производства T-33 Shooting Star, а также один Lim-5 и один Lim-6 — польские серийные модели МиГ-17.

В Black Diamond Jet Team входили отставные пилоты ВМС и ВВС США, а двумя МиГ Lim-5 и Lim-6 управляли бывшие пилоты F-14 Tomcat.

Один из них — Дейл Снодграсс (Dale Snodgrass). В ВМС США он дольше всех летал на F-14. Второй — ветеран, который ранее служил в эскадрилье Tomcat на авиабазе Ацуги.

На авиасалонах они смело демонстрировали скоростные характеристики и маневренность МиГ-17, позволяющие самолету безопасно действовать на малых высотах и в плотном строю на расстоянии нескольких метров. Дейл Снодграсс рассказывал, что МиГ-17 был хорошей моделью для скоростных полетов на авиасалонах.

Почему МиГ-17 нет на рынке гражданских самолетов?

Но, по слухам, МиГ-17 подходит в основном только для авиашоу. Он хорош для показательных полетов на различных мероприятиях.

Причины заключаются в высокой стоимости и коротком времени полета. Впоследствии Black Diamond Jet Team была преобразована в частную компанию-подрядчика Draken International, которая взяла на себя управление персоналом и самолетами, но Lim-5 и Lim-6 она выставила на продажу.

Почему у МиГ-17 такие высокие эксплуатационные расходы и при этом короткое время полета?

Дело в том, что он разрабатывался как фронтовой истребитель, поэтому небольшая дальность и продолжительность полета не считались недостатками.

Сразу же после открытия Draken International также приобрела у Польши списанный истребитель МиГ-21, но он так и остался на хранении, поскольку не подходил из-за короткого времени полета — около одного часа.

МиГи были ведущими советскими самолетами, но последняя модель, МиГ-29, производилась не такими большими партиями из-за малой дальности полета и других факторов, а разработка модернизированной версии застопорилась.

Большее внимание привлек более крупный и способный летать на большие расстояния истребитель Сухого серии "Фланкер", который теперь поставляется не только в российские вооруженные силы, но и в такие страны, как Индия, Малайзия и Китай.

Разница между истребителями МиГ-29 и "Фланкером" обусловлена отличающейся эксплуатационной философией. В результате последний оказался в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее. Когда холодная война закончилась, многие захотели купить его по привлекательной цене.

Как отметил выше Дейл Снодграсс, летные характеристики МиГ-17 довольно хороши. Тем не менее можно сказать, что роковой стала его маленькая дальность полета. В настоящее время истребители должны обладать высокой универсальностью и превосходными характеристиками. Теперь ведущий российский истребитель называется уже не "МиГ", а "Сухой", и это было неизбежно.

Автор: Цукаса Фурукава (Tsukasa Furukawa)