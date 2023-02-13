Американский политик назвал второй целью США на Украине ослабление Германии

Первой является противодействие России, считает Аджаму Барака

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Ослабление Германии является второй после противодействия России целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Такое мнение выразил американский политик и правозащитник, бывший кандидат на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака.

"Я говорил с самого начала, что у той войны, которую США начали с Россией, второй целью является Германия", - написал он в Twitter, комментируя возможную причастность США к взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.