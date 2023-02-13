Войти
ТАСС

Дуда назвал очень непростым для Варшавы вопрос о передаче Киеву F-16

364
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове. 11 января 2023
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове. 11 января 2023.
Источник изображения: © YURIY DYACHYSHYN

По словам президента Польши, у страны менее 50 таких самолетов и потеря даже части из них будет "серьезной проблемой"

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Вопрос о передаче Украине истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС Польши, является крайне непростым для Варшавы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью вещательной корпорации "Би-би-си", фрагменты из которого были показаны в субботу.

"Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас", - сказал он, пояснив, что у страны менее 50 самолетов F-16 и потеря даже части из них будет для Польши "серьезной проблемой".

Дуда добавил, что решение об отправке современных западных истребителей на Украину должно быть "совместным решением союзников" по НАТО. Он также обратил внимание на то, что истребители требуют профессионального обслуживания, которое должны осуществлять подготовленные специалисты, что создает дополнительные сложности.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
18.01.2023
НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
19.05.2021
Не будите спящую собаку
14.09.2020
Беспрецедентная операция. В ВКС РФ заявили о "рекордной" активности НАТО
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
12.03.2014
Самолеты НАТО возьмут под контроль украинское небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 15:02
  • 44558
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 14:26
  • 0
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша