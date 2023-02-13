Дуда назвал очень непростым для Варшавы вопрос о передаче Киеву F-16

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове. 11 января 2023.

По словам президента Польши, у страны менее 50 таких самолетов и потеря даже части из них будет "серьезной проблемой"

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Вопрос о передаче Украине истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС Польши, является крайне непростым для Варшавы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью вещательной корпорации "Би-би-си", фрагменты из которого были показаны в субботу.

"Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас", - сказал он, пояснив, что у страны менее 50 самолетов F-16 и потеря даже части из них будет для Польши "серьезной проблемой".

Дуда добавил, что решение об отправке современных западных истребителей на Украину должно быть "совместным решением союзников" по НАТО. Он также обратил внимание на то, что истребители требуют профессионального обслуживания, которое должны осуществлять подготовленные специалисты, что создает дополнительные сложности.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.