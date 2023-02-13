СМИ: в Китае одобрили планы втрое увеличить ядерный арсенал к 2035 году

Ракеты DF-17 во время военного парада в Пекине, КНР.

Kyodo: Китай планирует увеличить свой ядерный арсенал к 2035 году

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Китай рассматривает возможность увеличения в три раза своих запасов ядерных боеголовок к 2035 году, передает Kyodo News.

По данным агентства, план одобрил председатель КНР Си Цзиньпин.

Решение властей страны связано с возможным ростом напряженности между Китаем и США в связи с ситуацией вокруг Тайваня, предположили источники Kyodo.

По их мнению, к 2027 году Китай может увеличить число ядерных боеголовок до 550, а к 2035 году – до 900.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Китае предупредили США о высокой цене в случае военной агрессии.