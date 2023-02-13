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ТАСС

Комплексы "Бастион" Балтфлота провели электронные пуски ракет по целям в Финском заливе

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БРК "Бастион" Балтийского флота
БРК "Бастион" Балтийского флота.
Источник изображения: topwar.ru

В учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники

ТАСС, 11 февраля. Расчеты береговых комплексов "Бастион" ракетного дивизиона Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в рамках плановых занятий провели электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по условным целям в Финском заливе Балтийского моря, имитирующим группировку кораблей условного противника. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Балтфлота.

"Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Финском заливе Балтийского моря, имитирующим группировку кораблей условного противника. Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время выполнения пусков ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства. В учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов "Бастион" Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья Калининградской и Ленинградской областей и исключительной экономической зоны России на данных направлениях.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. 

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