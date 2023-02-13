Спецкор ТАСС рассказал об обстановке на МКС после разгерметизации "Прогресса МС-21"

По словам космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, экипаж продолжает работы в штатном режиме, обстановка на борту спокойная

МКС, 11 февраля. /ТАСС/. Обстановка на борту Международной космической станции (МКС) после разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21" спокойная. Экипаж в штатном режиме продолжает работы, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, российские члены экипажа по плану открыли люки прибывшего в субботу на МКС грузового корабля и приступили к его разгрузке. "Люки уже открыли. Отсеки сразу наполнились ароматом свежих фруктов - напоминает запах новогодних подарков из детства", - добавил он.

Корабль "Прогресс МС-22" пристыковался к станции в субботу в автоматическом режиме.

Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля. В настоящий момент он изолирован от общего объема станции. Причины инцидента выясняются, он не повлиял ни на стыковку грузового корабля "Прогресс МС-22", ни на дальнейшую программу полета МКС.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.