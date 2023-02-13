Министр обороны Швеции заявил о намерении углублять сотрудничество с НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон проинформировал о намерении Стокгольма проводить политику, направленную на интеграцию в НАТО в военной сфере. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

"Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере", - заявил глава военного ведомства.

Ранее 7 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил желание возобновить переговоры с Анкарой по вступлению в Североатлантический альянс.

Совместную заявку на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали в мае прошлого года на фоне украинского кризиса. 28 участников Альянса одобрили это намерение, Венгрия и Турция отказались от ратификации. В Анкаре выдвинули ряд условий, при выполнении которых заявка могла быть рассмотрена.

Однако в январе радикалы провели ряд антитурецких акций с сожжением Корана, сделав это с разрешения шведских властей. Это осложнило отношения Швеции с Турцией и замедлило процесс ратификации.