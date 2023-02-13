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ТАСС

На Украину из Литвы прибыла партия зенитных орудий шведского производства

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Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

Киеву передают 36 зенитных систем

ВИЛЬНЮС, 11 февраля. /ТАСС/. Партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors, которую Литва передает Украине, прибыла в распоряжение украинских военных. Об этом в субботу в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Партия отправленных зенитных орудий и боеприпасов, которые помогут защитить критически важную инфраструктуру, уже прибыла на Украину", - написал он.

Литва передает Украине 36 зенитных систем.

Перед отправкой вооружения литовские инструкторы провели для украинских военных курсы по применению L-70 на поле боя и техническому обслуживанию. Как утверждало командование, в ходе курсов с боевыми стрельбами военные Украины освоили борьбу в любых погодных условиях с воздушными целями в радиусе 5 км и обучились необходимому текущему ремонту этого вооружения. 

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Страны
Литва
Украина
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