"Невероятная машина": чем уникален модернизированный М-28

Hanshahri: Ми-28НМ “Ночной суперохотник” называют лучшим российским вертолетом

Впервые Ми-28 оторвался от земли в 1982 году. Вертолет был окончательно поставлен на службу ВКС России в 2006 году, после длительного периода отработки, продолжавшегося почти 26 лет. Авторы "Хамшахри" рассказывают читателям издания подробности.

В данной связи мы предлагаем познакомиться с относительно новой и обладающей большими боевыми возможностями модификацией ударного российского вертолета: речь идет о вертолете Ми-28. Ми-28 – 5-лопастной наступательный ударный вертолет, оснащенный двумя турбовальными двигателями мощностью 2200 лошадиных сил и способный работать при любых погодных условиях.

Ми-28 был окончательно поставлен на службу ВКС (тогда ВВС) России в 2006 году, после длительного периода отработки, продолжавшегося почти 26 лет. В итоге ВВС России получили ударный вертолет нового поколения, способный также решать задачи по доставке ракет, класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Несущий 5-лопастной винт установлен сверху, по самой широкой части сечения вертолета, тогда как короткие, широкие и конические крылья, а также носитель вооружения установлены также по самому широкому сечению, но на задней его части. Два турбовальных двигателя установлены в гондолах рядом с верхней частью фюзеляжа, таким образом, что потоки выхлопных газов направляются вниз. Его корпус узкий и девиантен как к носовой, так и к хвостовой части. Вертолет, имеющий широкие наступательные возможности, сам весьма хорошо защищен от внешних атак: Ми-28 имеет полностью бронированную кабину, включая также и лобовое стекло, и может, таким образом, выдерживать удары пуль в диапазоне от 7,62 до 12,7 мм, а также 20-мм осколков.

Основным вооружением вертолета Ми-28 является 30-мм пушка "Шипунов2A42" с боезапасом 300 снарядов. Эта пушка, которая установлена под носовой частью, в сущности, представляет собой оружие, применяющееся пехотинцами, ведущими бой на БТР-ах "БМП-2". В 4 сдвоенных пусковых установках могут располагаться до 8 ракет класса "воздух-воздух", которые можно применять и против вертолетов противника, и против беспилотников. С учетом того, что вертолет может доставлять и ракеты класса "воздух-земля", Ми-28 также включает два комплекта противотанковых ракет "9М 114 Штурм" и "9М Атака". Судно имеет также два коротких крыла с 2 подвесками на каждом, для размещения и переноски вооружения: они располагаются по обеим сторонам корпуса, под моторным отсеком. Неуправляемая ракета Ми-28 может включать в себя различные типы реактивных снарядов, калибра 70, 80 и 122 мм.

Первые серийные образцы Ми-28 прошли заводские испытания, и испытания вооружения к маю 2006 года, и в начале июня 2006 г. были переданы ВВС России. В 2009 году появилась новая версия Ми-28МН, которая должна была полностью заменить старую.

Образцы Ми-28

Ми-28 А

Ми-28 Д

Ми-28Н

Ми-28НЭ

Ми-28УБ

Ми-28НМ

Визитная карточка Ми-28 (Технический паспорт)

Диаметр циркуляции главного винта – 2,17 м

Максимальная длина (при вращении пропеллеров) – 33,21 м

Длина фюзеляжа 17 м

Ширина с консолями крыла – 5,88 м

Ширина с моторным отсеком – 3,12 м

Высота над землей – 3,395 м

Масса (пустая) – 8600 кг

Взлетная масса – 10700 кг

Максимальная взлетная масса – 11500 кг

Максимальная скорость – 300 км/ч (320 км/ч благодаря обращенным назад концевым частям лопастей)

Служебный потолок полета – 4600 м

Дальность полета с максимальным запасом топлива- 670 км (включая запас топлива на 30 минут взлета)

Дальность полета при максимальной массе груза – 470 км

Дальность полета при 4 подвесных топливных баках – 1320 км

Орудие (пушка) – одно, диаметром 30 мм (2А42 конструкции Шипунова)

Боезапас – 300 снарядов

Ракеты – 30, 70, 80 мм

Противотанковая ракета – всего 6 ракет "9М 114 Штурм" и "9М 120 Атака" с радиосистемой наведения в зоне прямой видимости

Максимальная дальность противотанковой ракеты – от 6 до 8 км

Ракета "воздух-воздух" - 9К310 (по классификации НАТО SA-16), зенитная ракета 9М Игла

Система управления огнем: прицельные установки на шлемах экипажа, система целеуказаний, система ночного видения пилота, РЛС НО-25, работающая в миллиметровом диапазоне

Спецрепортаж, подготовленный группой "Иран – новости политики"/Оборона - безопасность/Первая полоса издания Hamshahri

Комментарии читателей:

Садат Таба-Табаи

Браво, какая прекрасная штука! А как насчет купить ее для нашей армии?