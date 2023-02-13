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В США рассказали о разрушении секретного российского спутника на 85 обломков

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Секретный российский спутник «Космос-2499» разрушился на 85 обломков. Об этом со ссылкой на 18-ю эскадрилью космического контроля Космических сил США сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Отмечается, что разрушение космического аппарата произошло на высоте 1200 километров. Издание затрудняется объяснить причину случившегося, но пишет, что наиболее вероятной версией считается небольшой внутренний взрыв.

Popular Mechanics рассказал, что Космос-2499 был запущен в мае 2014-го, а связанный с ним космический аппарат — Космос 2491 — прекратил свое существование три года назад.

В ноябре 2014 года ТАСС со ссылкой на Стратегическое командование Пентагона сообщило, что американские военные следят за «Космос-2499».

Тогда же российский эксперт в области космической техники заявил «Интерфаксу», что шумиха, поднятая в западных СМИ по поводу появления на орбите нового российского «убийцы спутников», является политически мотивированной.

Согласно открытым данным, космический аппарат «Космос-2499» прекратил свое существование 4 января.

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Страны
США
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