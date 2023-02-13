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ТАСС

Роскосмос сообщил о разгерметизации "Прогресса МС-21", подготовленного к отстыковке от МКС

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Корабль изолировали, экипажу МКС ничего не угрожает

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Контур грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в субботу.

"Контур транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21", затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас переходной люк корабля закрыт, "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС. "Причины его разгерметизации выясняются", - добавили там.

"Данный инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля Прогресс МС-22. На дальнейшую программу пилотируемых полетов он также не повлияет", - отметили в госкорпорации.

Отмечается, что самочувствие экипажа станции также остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Грузовик "Прогресс МС-21" был запущен с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а" 26 октября. Через два дня он пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Корабль доставил на МКС более 2 500 кг грузов. 

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Прогресс ТГК
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