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Как передаёт английская газета Times, Киев всерьёз готовится к крупномасштабным бомбардировкам Крымского полуострова. Издание отмечает, что речь идёт о применении дальнобойных ракет, которые Украина намерена получить от Великобритании, о чём стороны договорились в ходе недавнего визита президента Зеленского в Лондон.

Как уточняют авторы публикации, Британия может направить на Украину противокорабельные ракеты Harpoon наряду с крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 500 с лишним км авиационного базирования.

В этом контексте стоит отметить один весьма животрепещущий аспект: если британское правительство всё же решится на отправку ракет Storm Shadow из своих запасов, это точно станет прямым и грубым нарушением Режима контроля за ракетными технологиями. Более того, всё это будет сводиться к тому, что вслед за ними, Англия уж точно не упустит возможности поставить киевскому режиму и свои сверхзвуковые реактивные самолёты Panavia Tornado, Rafale и Eurofighter Typhoon в качестве авиационных носителей для определённых видов ракетного оружия.

Похоже, что все эти абсолютно необдуманные шаги Лондона лишь только накаляют градус войны. При этом никак не способствуя мирному урегулированию украинского кризиса. С учётом недавно заявленных планов этой страны привлечь своих инструкторов для проведения обучения военнослужащих ВСУ управлению натовскими истребителями, можно констатировать, что на это уйдут годы. Выходит, что вопрос управления боевых самолётов украинскими лётчиками исключён, а стало быть, Запад будет отправлять туда своих пилотов. Это, если исходить из того, что Украина намерена использовать истребители против того же Крыма уже в ближайшие месяцы.