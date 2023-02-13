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ТАСС

ОКБ Сухого разработало первую деталь на основе бионического дизайна

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Алюминиевый силовой кронштейн предназначается для истребителя Су-57

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ОКБ Сухого разработало первую деталь на основе бионического дизайна - алюминиевый силовой кронштейн для истребителя Су-57. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Первую деталь на основе бионического дизайна разработало ОКБ Сухого - алюминиевый силовой кронштейн для истребителя Су-57. Это - полностью отечественная разработка. Конструкторы спроектировали деталь на суперкомпьютере. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВНИАМ) из созданной на его базе отечественной металлопорошковой композиции алюминиевого сплава напечатали деталь на 3D-принтере", - отмечается в сообщении.

Новый кронштейн весит на четверть меньше, чем аналогичные детали, выполненные по традиционным технологиям, и был изготовлен за одну ночь, в то время как традиционная механическая обработка алюминиевой заготовки заняла бы не меньше недели, рассказали в компании.

Как пояснили в ОАК, генеративный дизайн представляет собой способ проектирования различных объектов, при котором для снижения веса и увеличения прочности применяются отличные от традиционных решения. Внешне объекты, произведенные подобным образом, отличаются от обычных техногенных изделий. Они имеют выраженные черты, присущие, например, растениям, имитируют строение конечностей или костей. Именно поэтому такой способ проектирования часто называют бионическим дизайном. Термин же "генеративный дизайн" используется в связи с тем, что геометрия подобных конструкций автоматически рассчитывается, как бы генерируется в специальном программном обеспечении.

Бионический подход в проектировании позволяет при некоторых технологических процессах тратить на 30 или даже 50% меньше материала. Это положительно влияет на цену таких изделий. 

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