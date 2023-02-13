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В США раскрыли стоимость Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

В 2020 году стоимость одного российского истребителя пятого поколения Су-57 составляла 4,7 миллиарда рублей. Эти данные раскрываются в публикации американского издания The Drive, подготовленной при участии эксперта в области советской и российской авиации Петра Бутовского.

К выводам о стоимости самолета авторы пришли, обратив внимание на презентацию, показанную министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗа) в августе 2020 года. Уточняется, что в 2028 году стоимость одного российского тяжелого истребителя пятого поколения должна составить около 3,2 миллиарда рублей.

Авторы публикации отмечают, что указанная сумма не включает затраты на опытно-конструкторские работы и подготовку производства, которые оплачивались отдельно.

Изучив материалы судебных дел, в The Drive пришли к выводу, что в 2020 году стоимость одного самолета Ил-76МД-90А составляла около 3,7 миллиарда рублей.

Со ссылкой на финансовый отчет вертолетного завода «Прогресс» в издании заявили, что по состоянию на 2021 год цена одного Ка-52 составляет 958 миллионов рублей. Тем не менее, авторы уверены, что себестоимость производства летательного аппарата выше и приближается к 1,2 миллиарда рублей.

В издании напоминают, что иностранные покупатели российской техники, в частности, вертолетов Ка-52, платят за продукцию больше, чем Минобороны России.

В феврале «Рособоронэкспорт» сообщил, что Росcия на авиасалоне Аero India 2023, который с 13 по 17 февраля пройдет в индийском городе Бангалор, покажет истребители Су-57Э и Су-75 (Checkmate).

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Ил-476
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