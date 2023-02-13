В Госдуме призвали ввести спецрежим получения жилья для семей молодых инженеров ОПК

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев отметил, что речь также идет о повышении и фиксации уровня зарплаты таких специалистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Специальный режим получения жилья необходимо предусмотреть для семей молодых инженеров предприятий оборонно-промышленного комплекса России, заявил первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

"Сложно получить качественное инженерное образование и, конечно, эти трудности должны давать возможность получать высокую заплату, иметь возможность получать социальные льготы и преференции. На мой взгляд, должен быть специальный режим получения жилья молодыми семьями. Мы видим, что предприятия ОПК сейчас активно этим занимаются, особенно те, которые имеют военно-техническое сотрудничество - там гораздо большая доходность", - сказал Гутенев в рамках круглого стола "Развитие кадрового потенциала как инструмента повышения обороноспособности страны в условиях санкционного давления и СВО" в субботу в Ростове-на-Дону.

Также он отметил, что в настоящее время членами подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики сформированы инициативы, о которых планируется доложить президенту РФ в ближайшее время. В частности, речь идет о повышении уровня зарплаты таких специалистов.

"Речь идет о фиксации зарплаты. Она должна быть выше, чем средняя по региону на определенный процент, также должны быть предусмотрены льготы", - подчеркнул Гутенев.

Все это, по его мнению, позволит преодолеть дефицит кадров на фоне повышения обороноспособности страны в условиях санкционного давления и СВО.