Войти
ТАСС

В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году

537
3
+1
Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев отметил, что ключевым элементом повышения обороноспособности страны в рамках санкционного давления и СВО является повышение кадрового потенциала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Доля выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России должна вырасти к 2030 году до 50%, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

"В феврале-марте пройдет долгожданный госсовет, посвященный промышленности. Стоит задача диверсификации ОПК - это переход на гражданскую продукцию. Предприятия ОПК должны к 2025 году перейти на 30% доли гражданской продукции, к 2030 году - на 50%", - сказал Гутенев в рамках круглого стола "Развитие кадрового потенциала как инструмента повышения обороноспособности страны в условиях санкционного давления и СВО" в субботу в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что до момента начала спецоперации предприятия страны шли со значительным опережением этого графика. "Госкорпорация "Ростех" вышла уже почти на 40% благодаря большим успехам в области бактериологических, иммунологических препаратов, фармы, медицинского оборудования. Мы увеличиваем объемы производства гражданских самолетов, транспортного машиностроения, судостроения. Проведение СВО и санкционное давление ускорило эти процессы", - подчеркнул Гутенев.

По его словам, ключевым элементом повышения обороноспособности страны в рамках санкционного давления и СВО является повышение кадрового потенциала. По словам Гутенева, Россия является лидером в области фундаментальных исследований и долгое время выступала интеллектуальным донором для всего мира. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Похожие новости
05.07.2018
Су-57 надо рассматривать как самолет с экспортным потенциалом, а усилия сконцентрировать на создании истребителя 6-го поколения - Гутенев
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
04.03.2015
Минобрнауки одобрило идею отсрочки от армии работникам "оборонки"
25.06.2014
Австрия настроена на дальнейшее тесное партнерство с Россией: в Вене подписан ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве
24.07.2013
Поменяли маршрут
24.04.2012
Принуждение к контракту
23.01.2012
Гособоронзаказ-2011 провален
3 комментария
№1
13.02.2023 08:26
Эти люди точно на другой планете живут!!! Или они не в курсе о потребностях СВО и кто их реализует, или они не знают, что есть такое - СВО.
0
Сообщить
№2
13.02.2023 09:28
50% гражданскую часть обеспечат ОАК запросто. Миллион технарей работают кем попало, катаются на дорогих иномарках, всех врагоугодников выловить и отправить строить "Ленаканал" 3500км на Охотское море, не тачкой по доскам грунт таскать, а всех за рычаги ЭШ-20-90 весом 1250тн с 10Квл. кабелем вдоль ВЛ-10, зарплату стольник запросто Новатэк сможет. Курсы машинистов бесплатно. Кто не хочет из-за морозов и мошкары, на Юга канал "Каспий-Персидский залив" 850км.
-1
Сообщить
№3
13.02.2023 09:48
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
50% гражданскую часть обеспечат ОАК запросто.

ВПК, о котором говорит госдума, это далеко не только ОАК.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша