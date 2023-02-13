В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году

Председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев отметил, что ключевым элементом повышения обороноспособности страны в рамках санкционного давления и СВО является повышение кадрового потенциала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Доля выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России должна вырасти к 2030 году до 50%, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, руководитель подгруппы во вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

"В феврале-марте пройдет долгожданный госсовет, посвященный промышленности. Стоит задача диверсификации ОПК - это переход на гражданскую продукцию. Предприятия ОПК должны к 2025 году перейти на 30% доли гражданской продукции, к 2030 году - на 50%", - сказал Гутенев в рамках круглого стола "Развитие кадрового потенциала как инструмента повышения обороноспособности страны в условиях санкционного давления и СВО" в субботу в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что до момента начала спецоперации предприятия страны шли со значительным опережением этого графика. "Госкорпорация "Ростех" вышла уже почти на 40% благодаря большим успехам в области бактериологических, иммунологических препаратов, фармы, медицинского оборудования. Мы увеличиваем объемы производства гражданских самолетов, транспортного машиностроения, судостроения. Проведение СВО и санкционное давление ускорило эти процессы", - подчеркнул Гутенев.

По его словам, ключевым элементом повышения обороноспособности страны в рамках санкционного давления и СВО является повышение кадрового потенциала. По словам Гутенева, Россия является лидером в области фундаментальных исследований и долгое время выступала интеллектуальным донором для всего мира.