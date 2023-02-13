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Финский президент рассчитывает, что страна вступит в НАТО к июлю

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Президент Финляндии Саули Ниинистё перед одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё перед одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.
Источник изображения: © AP Photo / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что страна вступит в НАТО вместе со Швецией к июлю текущего года. Об этом сообщает финское агентство STT.

"Президент Саули Ниинистё считает, что Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в саммите оборонного альянса в Вильнюсе в июле ", - указывает агентство, отмечая при этом, что если к этому моменту решение о ратификации заявок не будет принято, перспектива вступления в Североатлантический альянс станет сомнительной.

Ниинистё заявил, что в НАТО ранее сообщили представителям Финляндии и Швеции, что прием в Альянс состоится быстро.

"Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны НАТО тоже были удивлены", — отметил финский президент.

Ниинистё не оставил без внимания ключевую проблему – приостановку ратификации заявок сто стороны Анкары.

"Если что-то откроется в двусторонних переговорах между США и Турцией, то, может быть, это даст эффект", — сказал он.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года в связи с украинским кризисом. 28 стран Альянса из 30 согласны принять новых членов, против высказались Турция и Венгрия.

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Страны
Венгрия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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