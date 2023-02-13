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ТАСС

МИД РФ призвал остановить тенденцию по наращиванию военной помощи Запада Киеву

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что подпитка "абсолютно безответственного режима в Киеве" чрезвычайно опасна для всего мира

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Наращивание военной помощи Киеву со стороны западных держав является опасной тенденцией, она должна быть остановлена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда". Отрывок опубликован в субботу в Telegram-канале телеканала.

"Все последнее время, к сожалению, мы видим эскалацию со стороны западных держав, со стороны западных столиц в том, что касается военной помощи Киеву. Это опаснейшая тенденция. Эта тенденция должна быть остановлена", - сказал он.

"Надо думать по-большому, понимая, что подпитка абсолютно безответственного режима в Киеве является чрезвычайно опасной для всех сторон, для всего мира", - добавил дипломат. 

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Страны
Россия
Украина
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