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ТАСС

Корабль "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

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Источник изображения: Иван Тимошенко/ Роскосмос Медиа/ ТАСС

Он доставил оборудование, питание и подарки для космонавтов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Корабль "Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2 500 кг грузов, среди которых 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота, а также около 1 354 кг сухих грузов - различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в том числе для экспериментов. В рамках партнерства Роскосмоса и ТАСС на МКС прибыл космический талисман агентства - игрушка Инотася, дизайн и имя которой выбрали сотрудники ТАСС. Она отправлена в знак поддержки спецкора агентства, космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, миссия которого была продлена. Кроме того, корабль доставил питание для российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, и Анны Кикиной, о чем ранее сообщали ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Как передавал Дмитрий Петелин, российские космонавты также надеются найти на борту сюрпризы и подарки от родных.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур в 09:15 мск в четверг. На корпус ракеты в честь 80-летия победы в Сталинградской битве было нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!". 

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