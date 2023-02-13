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Военное обозрение

Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США

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Истребитель J-20 (5-поколение по международной классификации)

Источник изображения: topwar.ru

Разработка Китаем истребителя 6-го поколения всерьёз настораживает США, особенно после недавно опубликованных кадров Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC) нового концепта боевого самолёта без хвостового оперения.

На сегодняшний день лишь 3 страны в мире работают над разработкой истребителей 6-го поколения – Россия, Китай и США. В этом контексте, важно упомянуть о заявлениях некоторых высокопоставленных чиновников ВВС США о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет все шансы стать первой страной в мире, принявшей на вооружение военное воздушное судно такого вида. При этом в распоряжении вышеупомянутых стран находятся истребителя 5-го поколения.

Сейчас Россия активно вовлечена в строительство флота многофункциональных Су-57 (по кодификации НАТО – Felon) наряду с лёгкими тактическими самолётами Су-75 «Checkmate». Китай же, в свою очередь, производит тяжёлый двухдвигательный Chengdu J-20, параллельно занимаясь конструкцией многоцелевого истребителя Shenyang J-31, в то время как Штаты выпускают одномоторный F-35.

Именно "бесхвостые" летательные аппараты (планеры), как ожидается, должны лечь в основу производства реактивных истребителей нового поколения. Хотя прототип нового китайского самолёта весьма схож с J-20, у него всё же имеются некоторые отличия. Помимо того, что он оснащён ромбовидным треугольным крылом, в нём также отсутствуют предкрылки и хвостовое оперение. По этой причине вполне вероятно, что разработка нового военного самолёта будет основываться на истребителях данной модели.

Более того, он будет обладать и рядом других преимуществ, среди которых управление БПЛА и наличие в нём оружия направленной энергии.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
J-20
J-31
ПАК ФА
Компании
AVIC
Проекты
NATO
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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