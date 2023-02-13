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РИА Новости

Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Картаполов назвал ядерную триаду гарантией безопасности России и мировой стабильности

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оснащение ядерной триады России современным вооружением продолжается, это ключевая гарантия безопасности России и мировой стабильности, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР).

"В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной "триады" современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации", - сказал он.

По словам парламентария, Россия продолжает укреплять обороноспособность: на боевое дежурство заступил ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард", успешные пуски комплекса "Сармат" позволили приступить к работам по его развертыванию.

"Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", - добавил он.

Картаполов уточнил, что ядерная триада поддерживается на том уровне, который позволяет осуществлять стратегическое сдерживание.

Решение Государственного комитета обороны (ГКО) о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия было подписано 11 февраля 1943 года.

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