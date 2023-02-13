Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время работы над новой моделью Javelin G приостановлены на несколько месяцев. Причиной тому стали неудачные испытания, которые были проведены в 2022 году и выявили целый ряд недостатков у новой модели ПТРК. Об этом пишет издание Breaking Defense.

Известно, что ранее совместным предприятием компаний Lockheed Martin и Raytheon Javelin был заключен контракт на разработку нового ПТРК FGM-148G. Но испытания модифицированной версии были приостановлены после того, как в их процессе были выявлены многочисленные недочеты.

Тем не менее, в Пентагоне подчеркнули, что задержки с испытанием модели не повлияют на производство более ранних моделей ПТРК, которое сейчас наращивается в связи с тем, что огромное количество Javelin было поставлено на Украину.

Тем временем, в армии США рассматривают альтернативу новой модификации ПТРК Javelin. Речь идет о многоразовой облегченной пусковой установке LW CLU. Работы над ее созданием, судя по всему, идут лучше, чем в случае с модифицированной версией Javelin.

CLU имеет дневные и ночные прицелы для наблюдения и захвата цели, сообщается в общедоступном отчете о программах разработки вооружений за 2022 финансовый год. Передача большого количества переносных комплексов Украине способствовала ускорению работы над созданием LW CLU, утверждают в пресс-службе американской армии.

В Пентагоне рассчитывают уже к январю 2024 года принять решение о производстве таких комплексов. В перспективе они могут заменить Javelin. Но для запуска производства потребуется провести большое количество испытаний, в том числе в испытательном центре в Форт-Грили в штате Аляска и на испытательном полигоне армии Юма в штате Аризона.