Войти
Военное обозрение

Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

277
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время работы над новой моделью Javelin G приостановлены на несколько месяцев. Причиной тому стали неудачные испытания, которые были проведены в 2022 году и выявили целый ряд недостатков у новой модели ПТРК. Об этом пишет издание Breaking Defense.

Известно, что ранее совместным предприятием компаний Lockheed Martin и Raytheon Javelin был заключен контракт на разработку нового ПТРК FGM-148G. Но испытания модифицированной версии были приостановлены после того, как в их процессе были выявлены многочисленные недочеты.

Тем не менее, в Пентагоне подчеркнули, что задержки с испытанием модели не повлияют на производство более ранних моделей ПТРК, которое сейчас наращивается в связи с тем, что огромное количество Javelin было поставлено на Украину.

Тем временем, в армии США рассматривают альтернативу новой модификации ПТРК Javelin. Речь идет о многоразовой облегченной пусковой установке LW CLU. Работы над ее созданием, судя по всему, идут лучше, чем в случае с модифицированной версией Javelin.

CLU имеет дневные и ночные прицелы для наблюдения и захвата цели, сообщается в общедоступном отчете о программах разработки вооружений за 2022 финансовый год. Передача большого количества переносных комплексов Украине способствовала ускорению работы над созданием LW CLU, утверждают в пресс-службе американской армии.

В Пентагоне рассчитывают уже к январю 2024 года принять решение о производстве таких комплексов. В перспективе они могут заменить Javelin. Но для запуска производства потребуется провести большое количество испытаний, в том числе в испытательном центре в Форт-Грили в штате Аляска и на испытательном полигоне армии Юма в штате Аризона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Похожие новости
24.11.2022
Le Monde: Запад истощил собственные запасы оружия из-за помощи Украине
27.09.2022
Американские контракты на новое вооружение для Украины
29.04.2022
В США возникли сложности с производством ракет для ПЗРК Stinger
29.04.2022
Украина – доходное место американской оборонки
11.05.2020
США начали производство убийцы «русской брони»
02.03.2020
Пентагон выдал контракт на производство ПТРК Javelin для Украины и Грузии
06.03.2018
Украина приобретет в США ПТРК "Джавелин" – DSCA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 15:02
  • 44558
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 14:26
  • 0
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша