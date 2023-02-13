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РИА Новости

В Крыму пообещали мощный ответ в случае удара Киева по полуострову

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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Депутат Госсовета Крыма: Киев получит мощный ответ в случае ракетного удара по полуострову

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Возможная попытка ВСУ нанести удар по Крыму британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе ответ, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", – сказал собеседник агентства.

По словам Гемпеля, киевские власти и Запад ошибочно принимают за слабость дружелюбную и взвешенную политику России.

"У нас достаточно сил и средств поставить агрессора на место. Крымчане настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам и готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие", – подчеркнул парламентарий.

Владимир Зеленский 8 февраля посетил Лондон и встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, который заявил, что на встрече обсуждалось предоставление ВСУ еще более дальнобойного оружия, в том числе ракет.

Британская газета The Times со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что Киев готов использовать эти ракеты для ударов по Крыму.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США заявили о разногласиях Вашингтона и Киева в вопросе захвата Крыма.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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